Турчак провел первую встречу в должности врио главы Республики Алтай

Он познакомился с командой представительства региона в Москве

05 июня 2024, 18:40, ИА Амител

Андрей Турчак на встрече с Ириной Лозовой / Telegram-канал Турчака

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак рассказал, что провел первую рабочую встречу в новой должности. В своем Telegram-канале он написал, что познакомился с командой представительства Республики Алтай в Москве и его руководителем, зампредом правительства региона Ириной Лозовой.

"Сегодня здесь развернут волонтерский центр, который помогает участникам СВО из республики, проходящим лечение в московских или подмосковных госпиталях, их семьям. Сюда же приезжают бойцы, когда едут домой в отпуск. Центр всегда открыт", – рассказал Турчак.

Врио главы республики заявил, что варианты расширения направлений работы центра будут продумываться, чтобы кроме "теплого приема и помощи в решении каких-то бытовых вопросов" бойцы смогли получать здесь и иную поддержку.

Другое важное направление работы представительства – молодежный совет. Он работает со студентами, обучающимися в Москве, а также молодыми специалистами. Турчак пообещал активизировать работу с молодежью и подключить "Молодую Гвардию".