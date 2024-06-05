Турчак провел первую встречу в должности врио главы Республики Алтай
Он познакомился с командой представительства региона в Москве
05 июня 2024, 18:40, ИА Амител
Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак рассказал, что провел первую рабочую встречу в новой должности. В своем Telegram-канале он написал, что познакомился с командой представительства Республики Алтай в Москве и его руководителем, зампредом правительства региона Ириной Лозовой.
"Сегодня здесь развернут волонтерский центр, который помогает участникам СВО из республики, проходящим лечение в московских или подмосковных госпиталях, их семьям. Сюда же приезжают бойцы, когда едут домой в отпуск. Центр всегда открыт", – рассказал Турчак.
Врио главы республики заявил, что варианты расширения направлений работы центра будут продумываться, чтобы кроме "теплого приема и помощи в решении каких-то бытовых вопросов" бойцы смогли получать здесь и иную поддержку.
Другое важное направление работы представительства – молодежный совет. Он работает со студентами, обучающимися в Москве, а также молодыми специалистами. Турчак пообещал активизировать работу с молодежью и подключить "Молодую Гвардию".
19:14:23 05-06-2024
Красавчик! Давай присоединяй Республику к Алтайскому краю! Народ поддержит.
21:00:41 05-06-2024
Гость (19:14:23 05-06-2024) Красавчик! Давай присоединяй Республику к Алтайскому краю! Н... Одних нищих к другим нищим. Смысл?
20:32:54 05-06-2024
Это как? А выборы. Просто посадили чела людям на голову?!
20:36:56 05-06-2024
Алтай - это Республика. И в случае ухода главы в отставку его функции до выборов исполняет председатель правительства республики. Т.е. Зеленского мордой об стол, а тут - приехали - приехал чел и объявил себя ВРИО! С какого перепугу?
07:23:54 06-06-2024
Андрей (20:36:56 05-06-2024) Алтай - это Республика. И в случае ухода главы в отставку ег... Избирательное законодательство Российской Федерации изучи, и только потом рот открывай.
20:37:50 05-06-2024
Алтайцы утрутся?
20:43:32 05-06-2024
Андрей (20:37:50 05-06-2024) Алтайцы утрутся?... Не только, но и рады будут Турчаку.
22:10:25 05-06-2024
Гость (20:43:32 05-06-2024) Не только, но и рады будут Турчаку.... А если не утрутся!
22:26:46 05-06-2024
Андрей (22:10:25 05-06-2024) А если не утрутся!... Не может быть такого, ну никак не может! )))
08:16:42 06-06-2024
Андрей (22:10:25 05-06-2024) А если не утрутся!... Утрут! Или сомневаетесь? Иначе сепаратизм и сроки.
22:13:07 05-06-2024
Я не слышал, чтобы в Республике Алтай вводили прямое президентское правление, чтобы он был вправе туда назначить управленца
07:30:35 06-06-2024
Андрей (22:13:07 05-06-2024) Я не слышал, чтобы в Республике Алтай вводили прямое президе... Не важно что ты слышал или не слышал, ты может вообще глухой. Не требуется никакого прямого или опосредованного президентского правления. У нас в стране (не знаю как у вас) и так президентское правление и президент является высшим должностным лицом. А кроме этого есть законодательство Республики Алтай от 2012 года, выборы главы назначает Эл-Курултай, парламент республики, обычно это сентябрь того года, когда истекли полномочия действующего главы или он ушел в отставку. ДО ВЫБОРОВ президент назначает ВРИО - временно исполняющего обязанности, коим и назначен Турчак.
08:19:22 06-06-2024
Оказывается,руководить регионом можно не выезжая из Москвы.
08:43:44 06-06-2024
Гость (08:19:22 06-06-2024) Оказывается,руководить регионом можно не выезжая из Москвы.... Люди так страной руководят