В ссылку или на слияние? Несколько версий назначения Турчака главой Республики Алтай
Эксперты оценили возможные будущие действия нового "начальника Алтая"
05 июня 2024, 06:20, ИА Амител
Президент России подписал указ о назначении секретаря генсовета Андрея Турчака, одного из руководителей партии "Единая Россия", на должность врио главы Республики Алтай. И хотя информация о возможном преемнике бывшего губернатора региона Олега Хорохордина появилась накануне ухода последнего, она стала для наблюдателей несколько неожиданной, поскольку сравнительно небольшой субъект РФ возглавила крупная политическая фигура федерального масштаба, что случается нечасто.
Amic.ru вместе с экспертами попытался понять, чем вызван приход на Алтай известного политика и какие задачи на него могут быть возложены.
Обивать пороги к Путину не придется
О назначении Андрея Турчака сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники во внутриполитическом блоке Администрации президента. Этот политик продолжает занимать должность секретаря генсовета "Единой России" (хотя уже появились сведения, что он сдаст этот пост полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву) и является одним из самых влиятельных людей в партии. Турчак осуществляет оперативное руководство партийными делами, курирует деятельность исполкома, занимается кадровой политикой, улаживает внутрипартийные конфликты и непростые ситуации в регионах. По сути, это чисто политическая работа. В то же время у него уже был опыт руководства регионом – в 2009-2017 годах он возглавлял Псковскую область, после чего стал представлять ее в Совете Федерации, а с сентября 2020 года Турчак стал первым зампредом Совфеда.
Позитивным моментом может стать давнее знакомство Турчака с Владимиром Путиным. Следует заметить, что именно неспособность Олега Хорохордина пробиться к президенту сквозь бюрократические препоны Администрации, говорят источники amic.ru, не позволила решить ему многие важнейшие экономические вопросы региона и запустить крупные проекты, включая железную дорогу до Бийска. В то время как у нового "начальника Алтая" знакомство с главой государства носит практически семейный характер: его отец – Анатолий Турчак – был знаком с Путиным еще с 1990-х годов, работал его заместителем в руководстве петербургского отделения движения "Наш дом – Россия".
Здесь стоит отметить знаковый момент, отраженный в стенограмме рабочей беседы Владимира Путина и Андрея Турчака, опубликованной на сайте Кремля. Турчак сразу же попросил президента о встрече после того, как вникнет в региональную проблематику. Можно почти не сомневаться, что долго ждать этой встречи новому губернатору республики не придется. Кстати, сам глава государства обратил внимание собеседника, что РА "очень перспективный, но непростой регион: это многонациональная республика с очень глубокой историей, очень интересная и имеющая <…> хороший потенциал развития".
Попал под перезагрузку
Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников выделяет возможные версии назначения Андрея Турчака на пост алтайского губернатора – негативные и позитивные для политика.
"Негативная в том, что нынешнее губернаторство является для Турчака если не политической ссылкой, то выведением из ряда федеральных фигур. Причины этого называются разные, в том числе не очень удачные недавние праймериз "Единой России", – поделился он своим мнением с amic.ru.
Другая нерадужная версия прихода Турчака на руководство в РА – в ожидаемом переформатировании российского политического пространства, продолжает Солонников:
"Мы видим сложности политического строительства в нашей стране, буквально со всеми партиями сегодня ситуация не очень хорошая. И под грядущие перемены могут меняться конфигурации первых лиц партий в разных направлениях. Возможно, поэтому Турчака решили перевести из партийной плоскости в систему государственного управления. Из-за неблагоприятных оценок партийного строительства".
Что касается позитивного для нового главы РА сценария, по мнению эксперта, он может заключаться в продолжающемся процессе укрупнения территорий, о чем в последнее время регулярно говорят политики различных уровней. Достаточно вспомнить недавнее высказывание спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что в стране есть группа регионов, "нуждающихся в укрупнении".
"Процесс слияния и поглощения регионов происходил, как известно, в начале 2000-х годов, потом он приостановился. И в последнее время зазвучали предложения вернуться к нему. И объединение Алтаев – тема то и дело возникающая в коридорах власти", – сообщил Дмитрий Солонников.
В таком случае, предположил собеседник, это будет серьезная задача, за которую возьмется политический тяжеловес:
"Понятно, что это должен быть человек, не связанный с региональными элитами, чтобы не перетягивать интересы с одного края на другой, что называется. Это весомая политическая заявка, довольно мощный вызов и предстоящая большая работа, по результатам которой будут приниматься серьезные кадровые решения".
Правда, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос объединения Алтайского края и Республики Алтай. "Нет, здесь никакого обсуждения на этот счет нет. Каждый конкретный случай, он уникален, и здесь, в данном случае, нет никаких обсуждений. Эта тема не на повестке дня у нас", – сказал он. Хотя не все наблюдатели приняли его слова за чистую монету.Какой из вариантов окажется верным – станет ясно в ближайшее время, убежден Дмитрий Солонников:
"Мы сможем определить это после первых заявлений, действий, реакции со стороны федерального центра. Если Москва будет активно и широко освещать – значит, грядет укрупнение. Если нет, мы стали свидетелями политической ссылки".
Приблизить потенциал к реалиям
Источник "Коммерсанта" назвал одной из главных причин назначения Турчака наличие общей границы с Китаем – важнейшего экономического и политического партнера РФ, а также Монголией и Казахстаном.
Дмитрий Солонников не исключает, что Турчака могли привлечь как политика, имеющего опыт руководства приграничным регионом:
"Ранее он возглавлял Псковскую область, которая также граничит с другими государствами, при этом недружественными. Там возникали серьезные приграничные вопросы, касающиеся взаимоотношений с НАТО, ЕС. Так что в этой области у Турчака есть довольно высокие компетенции. Но у меня есть сомнения, что здесь будет востребован именно данный потенциал: в последнее время он все-таки позиционировался больше как специалист по внутрироссийской политике, но не по приграничному сотрудничеству".
Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал три возможные причины назначения Турчака главой РА:
"Первая, практически классическая: Горный Алтай – это огромные возможности, не совпадающие с реалиями. Чтобы их воплотить, нужны огромные деньги, которых у республики априори нет. И Турчак, как известный федеральный политик, может использовать свой политический вес для привлечения ресурсов. Вторая – его туда отправили с глаз долой, за оплошности и дурное поведение, как говорит одна моя приятельница. Третий – для нас все более значимым становится экспорт газа в Китай. Возможно, инфраструктурный проект будет находиться в центре внимания этого политика".
Эксперт не исключает, что все три варианта могут совпадать в некоторых пропорциях.
"Послать Турчака в пешее эротическое путешествие нельзя – у президента это не принято, он своих не сдает. В то же время каких-то больших побед на партийной должности секретарь генсовета ЕР не достиг – возможно, поэтому ему определили руководство регионом с большим потенциалом, но в то же время довольно непростого, как заявил глава государства", – заключил Дмитрий Журавлев.
06:46:30 05-06-2024
Может, и слияние.А Турчака сделают главой Алтайской республики с центром в Горно-Алтайске для его развития.Развития с помощью Центра, ,опять же ,благодаря высокому положению Турчака.Но хотелось, чтоб Барнаул стал центром.А то и так город превращается по промышленности в уездный город, да и с/х края - картошку из Египта или Израиля едим, это в житнице Сибири.Хотя уездные города Бийск и Рубцовск по промышленности в советские годы дали бы фору многим региональным современным центрам.Дальше уж некуда ехать.
07:28:43 05-06-2024
Присоединять Республику к Алтайскому краю на правах райцентра, да и всё. Чего тут раздумывать.
08:28:04 05-06-2024
Косвенным признаком слияния 2-х Алтаев, может служить приказ путина от 2023г, о разработке концепции развития социально-экономической направленности "Алтая и Алтайского края", причем разработка сейчас ведется как на местных муниципальных уровнях , так и на уровне Алт края. За Республику не скажу, может и там уже суетится начали.
08:58:09 05-06-2024
Может АК хотят присоединить к РА, тогда Турчак будет на коне?
09:13:09 05-06-2024
Ещё в СМИ писали, что дальневосточное направление перегружено и необходим автомобильный и железнодорожный путь в Китай через границу на Алтае. И эту проблему должен решить Турчак.
10:01:13 05-06-2024
Гость (09:13:09 05-06-2024) Ещё в СМИ писали, что дальневосточное направление перегружен... Чуйский тракт не резиновый, фокусы с ним не пройдут.
13:17:30 05-06-2024
Гость (10:01:13 05-06-2024) Чуйский тракт не резиновый, фокусы с ним не пройдут.... Именно Чуйский тракт сейчас планируют продолжить до Пекина. Когда -то предполагали так соединить Германию и Китай. Дорога через Белоруссию, потом по России и через Алтай в Китай.
09:29:11 05-06-2024
все это - мышиная возня
09:38:53 05-06-2024
Не сольют, не импровизируйте.
09:50:28 05-06-2024
В СМИ после этого стало широко обсуждаться тема объединения двух Алтаев.
Однако выяснилось, что в Кремле не обсуждают возможность объединения Республики Алтай и Алтайского края, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".
21:28:42 05-06-2024
Интерфакс (09:50:28 05-06-2024) В СМИ после этого стало широко обсуждаться тема объединения ... Собака лает, ветер носит.
10:29:24 05-06-2024
Для слияния нужны референдумы, которые заранее объявят и назначат, так что без паники, все узнаем. Хуже не будет.
12:13:26 05-06-2024
Такой территорией как край управлять не могут, какое слияние? Или чинушам присосаться к денежкам на развитие туризма хочется?
13:20:06 05-06-2024
Гость (12:13:26 05-06-2024) Такой территорией как край управлять не могут, какое слияние? Или чинушам присосаться к денежкам на развитие туризма хочется?... Какой туризм, забудьте это безделье. Надо строить Катунскую ГЭС, прокладывать железную дорогу через Укок, автомагистраль там же, развивать промышленность. Всё, спящий седой Алтай закончился, вся страна работает и бодрствует, быть так и на Алтае!
16:33:19 05-06-2024
Гость (13:20:06 05-06-2024) Какой туризм, забудьте это безделье. Надо строить Катунскую ... Гость, тебе фантастику писать.
21:30:03 05-06-2024
Гость (13:20:06 05-06-2024) Какой туризм, забудьте это безделье. Надо строить Катунскую ... Ты с Марса вернулся? Сегодня только 2024!
15:16:58 05-06-2024
Скажу по секрету. Присоединять будут но тонкость чего к чему. Если столицу будут переносить в центр континента то переносить ее будут туда где она хорошо защищена от ракетного оружия. Новосибирск в этом случае не подходит как и Красноярск и другие города. Города на урале тоже и Барнаул не подойдет - места нет, равнина и к тому же город - это продовольственный сельский центр и делать его столицей СССР2 не катит. А вот Горный Алтай вполне подойдет. И это будет не Горно Алтайск. Это будет некое место которое прикрыто горами со всех сторон. Может быть и Кош Агач
15:48:17 05-06-2024
Гость (15:16:58 05-06-2024) Скажу по секрету. Присоединять будут но тонкость чего к чем... Точно! Окружение горами спасет от ракетного удара! А если в тайге, то и со спутника столицу фиг найдешь!
16:02:55 05-06-2024
Гость (15:16:58 05-06-2024) Скажу по секрету. Присоединять будут но тонкость чего к чем... завязывайте с веществами
21:31:50 05-06-2024
Гость (15:16:58 05-06-2024) Скажу по секрету. Присоединять будут но тонкость чего к чем... В стратегии переиграл?
10:47:06 07-06-2024
Гость (15:16:58 05-06-2024) Скажу по секрету. Присоединять будут но тонкость чего к чем... что за бред. После ядерного удара весь радиоактивный пепел скатиться на Горно-Алтайск и будет сильнейшее заражение. На равнине, то он просто в стороны разлетается.. Где-то на ютубах смотрел еще советского дядичку, который подробно разжевывал что такое эпитцентр, на каком расстоянии он должен находиться чтобы понять что ты сможешь выжить, сколько времени есть у человека после вспышки, в какую сторону нужно двигаться и какие укрытия частично спасут, а какие вообще норм, что нужно делать после самого взрыва и тд, чтобы выжить.
21:35:10 05-06-2024
Я что-то не разобрал. Все обнюхались? Какой Турчак или как его? Кто его избирал. В Закон гляньте! В Конституцию. Алтай - Республика!