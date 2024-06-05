В ссылку или на слияние? Несколько версий назначения Турчака главой Республики Алтай

Эксперты оценили возможные будущие действия нового "начальника Алтая"

05 июня 2024, 06:20, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: пресс-служба "Единой России"

Президент России подписал указ о назначении секретаря генсовета Андрея Турчака, одного из руководителей партии "Единая Россия", на должность врио главы Республики Алтай. И хотя информация о возможном преемнике бывшего губернатора региона Олега Хорохордина появилась накануне ухода последнего, она стала для наблюдателей несколько неожиданной, поскольку сравнительно небольшой субъект РФ возглавила крупная политическая фигура федерального масштаба, что случается нечасто.

Amic.ru вместе с экспертами попытался понять, чем вызван приход на Алтай известного политика и какие задачи на него могут быть возложены.

Обивать пороги к Путину не придется

О назначении Андрея Турчака сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники во внутриполитическом блоке Администрации президента. Этот политик продолжает занимать должность секретаря генсовета "Единой России" (хотя уже появились сведения, что он сдаст этот пост полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву) и является одним из самых влиятельных людей в партии. Турчак осуществляет оперативное руководство партийными делами, курирует деятельность исполкома, занимается кадровой политикой, улаживает внутрипартийные конфликты и непростые ситуации в регионах. По сути, это чисто политическая работа. В то же время у него уже был опыт руководства регионом – в 2009-2017 годах он возглавлял Псковскую область, после чего стал представлять ее в Совете Федерации, а с сентября 2020 года Турчак стал первым зампредом Совфеда.

Позитивным моментом может стать давнее знакомство Турчака с Владимиром Путиным. Следует заметить, что именно неспособность Олега Хорохордина пробиться к президенту сквозь бюрократические препоны Администрации, говорят источники amic.ru, не позволила решить ему многие важнейшие экономические вопросы региона и запустить крупные проекты, включая железную дорогу до Бийска. В то время как у нового "начальника Алтая" знакомство с главой государства носит практически семейный характер: его отец – Анатолий Турчак – был знаком с Путиным еще с 1990-х годов, работал его заместителем в руководстве петербургского отделения движения "Наш дом – Россия".

Здесь стоит отметить знаковый момент, отраженный в стенограмме рабочей беседы Владимира Путина и Андрея Турчака, опубликованной на сайте Кремля. Турчак сразу же попросил президента о встрече после того, как вникнет в региональную проблематику. Можно почти не сомневаться, что долго ждать этой встречи новому губернатору республики не придется. Кстати, сам глава государства обратил внимание собеседника, что РА "очень перспективный, но непростой регион: это многонациональная республика с очень глубокой историей, очень интересная и имеющая <…> хороший потенциал развития".

Попал под перезагрузку

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников выделяет возможные версии назначения Андрея Турчака на пост алтайского губернатора – негативные и позитивные для политика.

"Негативная в том, что нынешнее губернаторство является для Турчака если не политической ссылкой, то выведением из ряда федеральных фигур. Причины этого называются разные, в том числе не очень удачные недавние праймериз "Единой России", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Другая нерадужная версия прихода Турчака на руководство в РА – в ожидаемом переформатировании российского политического пространства, продолжает Солонников:

"Мы видим сложности политического строительства в нашей стране, буквально со всеми партиями сегодня ситуация не очень хорошая. И под грядущие перемены могут меняться конфигурации первых лиц партий в разных направлениях. Возможно, поэтому Турчака решили перевести из партийной плоскости в систему государственного управления. Из-за неблагоприятных оценок партийного строительства".

Что касается позитивного для нового главы РА сценария, по мнению эксперта, он может заключаться в продолжающемся процессе укрупнения территорий, о чем в последнее время регулярно говорят политики различных уровней. Достаточно вспомнить недавнее высказывание спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что в стране есть группа регионов, "нуждающихся в укрупнении".

"Процесс слияния и поглощения регионов происходил, как известно, в начале 2000-х годов, потом он приостановился. И в последнее время зазвучали предложения вернуться к нему. И объединение Алтаев – тема то и дело возникающая в коридорах власти", – сообщил Дмитрий Солонников.

В таком случае, предположил собеседник, это будет серьезная задача, за которую возьмется политический тяжеловес:

"Понятно, что это должен быть человек, не связанный с региональными элитами, чтобы не перетягивать интересы с одного края на другой, что называется. Это весомая политическая заявка, довольно мощный вызов и предстоящая большая работа, по результатам которой будут приниматься серьезные кадровые решения".

Правда, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил , что в Кремле не обсуждают вопрос объединения Алтайского края и Республики Алтай. "Нет, здесь никакого обсуждения на этот счет нет. Каждый конкретный случай, он уникален, и здесь, в данном случае, нет никаких обсуждений. Эта тема не на повестке дня у нас", – сказал он. Хотя не все наблюдатели приняли его слова за чистую монету.Какой из вариантов окажется верным – станет ясно в ближайшее время, убежден Дмитрий Солонников:

"Мы сможем определить это после первых заявлений, действий, реакции со стороны федерального центра. Если Москва будет активно и широко освещать – значит, грядет укрупнение. Если нет, мы стали свидетелями политической ссылки".

Приблизить потенциал к реалиям

Источник "Коммерсанта" назвал одной из главных причин назначения Турчака наличие общей границы с Китаем – важнейшего экономического и политического партнера РФ, а также Монголией и Казахстаном.

Дмитрий Солонников не исключает, что Турчака могли привлечь как политика, имеющего опыт руководства приграничным регионом:

"Ранее он возглавлял Псковскую область, которая также граничит с другими государствами, при этом недружественными. Там возникали серьезные приграничные вопросы, касающиеся взаимоотношений с НАТО, ЕС. Так что в этой области у Турчака есть довольно высокие компетенции. Но у меня есть сомнения, что здесь будет востребован именно данный потенциал: в последнее время он все-таки позиционировался больше как специалист по внутрироссийской политике, но не по приграничному сотрудничеству".

Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал три возможные причины назначения Турчака главой РА:

"Первая, практически классическая: Горный Алтай – это огромные возможности, не совпадающие с реалиями. Чтобы их воплотить, нужны огромные деньги, которых у республики априори нет. И Турчак, как известный федеральный политик, может использовать свой политический вес для привлечения ресурсов. Вторая – его туда отправили с глаз долой, за оплошности и дурное поведение, как говорит одна моя приятельница. Третий – для нас все более значимым становится экспорт газа в Китай. Возможно, инфраструктурный проект будет находиться в центре внимания этого политика".

Эксперт не исключает, что все три варианта могут совпадать в некоторых пропорциях.