Турции грозит снижение турпотока из-за отказа от системы "все включено"

Некоторые представители рынка утверждают, что эта система устарела

08 августа 2024, 08:32, ИА Амител

Номер отеля / Фото: pxhere.com/ru/photo/487768

В Турции обсуждается отказ от системы "всё включено" в отелях. Об этом пишет газета Hürriyet.

Система "всё включено" сыграла важную роль в развитии туризма в стране, но эксперт в области туризма Зафер Алкая считает, что необходимо её изменить. По его мнению, если не внести изменения, то в будущем могут возникнуть новые проблемы.

Hürriyet отмечает, что система "всё включено" устарела и не отвечает потребностям развивающейся туристической отрасли.

Также стало известно, что в первом полугодии 2024 года количество российских туристов, выезжающих за границу, увеличилось. Всего россияне совершили 12,6 миллиона поездок за рубеж, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.