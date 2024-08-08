Турции грозит снижение турпотока из-за отказа от системы "все включено"
Некоторые представители рынка утверждают, что эта система устарела
08 августа 2024, 08:32, ИА Амител
В Турции обсуждается отказ от системы "всё включено" в отелях. Об этом пишет газета Hürriyet.
Система "всё включено" сыграла важную роль в развитии туризма в стране, но эксперт в области туризма Зафер Алкая считает, что необходимо её изменить. По его мнению, если не внести изменения, то в будущем могут возникнуть новые проблемы.
Hürriyet отмечает, что система "всё включено" устарела и не отвечает потребностям развивающейся туристической отрасли.
Также стало известно, что в первом полугодии 2024 года количество российских туристов, выезжающих за границу, увеличилось. Всего россияне совершили 12,6 миллиона поездок за рубеж, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
08:40:18 08-08-2024
Уже лет 5 туда не ездим. даже Египет дешевле - пусть сидят без туристов.
09:03:10 08-08-2024
Гость (08:40:18 08-08-2024) Уже лет 5 туда не ездим. даже Египет дешевле - пусть сидят б... Тем более Египет дружественная страна,а Турция ни рыба,ни мясо.Море тоже.
08:46:35 08-08-2024
В турцию и едут за "все включено", уберете это - потеряете туристов! Потом будите умолять вернуться, предлагать плюшечки и скидки, но туристы разнюхают более привлекательное направление.
08:56:44 08-08-2024
Отлично! Может быть меньше пьяного тагила будет.
09:25:37 08-08-2024
Гость (08:56:44 08-08-2024) Отлично! Может быть меньше пьяного тагила будет. ... и можно будет отдохнуть нормально
11:07:04 08-08-2024
гость (09:25:37 08-08-2024) и можно будет отдохнуть нормально ... С невкусными турецкими помидорами. Мечты сбываются!
05:35:25 09-08-2024
Гость (08:56:44 08-08-2024) Отлично! Может быть меньше пьяного тагила будет. ... Нормальные отели надо выбирать,а не ехать за копейки в трёшки,вот и не будет Тагила.
11:11:53 08-08-2024
Ездим в ЮВА, даром всёвключено не надо.
11:33:00 08-08-2024
А где же патриоты, которые ездят в Крым?..
11:53:57 08-08-2024
Гость (11:33:00 08-08-2024) А где же патриоты, которые ездят в Крым?..... туда едут невыездные, или мазахисты
14:19:51 08-08-2024
Гость (11:53:57 08-08-2024) туда едут невыездные, или мазахисты...
Невыездные это иноагенты или физики ядерщики?А Крым туристам приносит унижение от страданий и удовольствие от боли?Из дурнички пишешь?