Турция приостановит экспорт лимонов

Россия занимает первые строчки среди импортеров этого продукта

07 апреля 2025, 16:14, ИА Амител

Лимоны / Фото: unsplash.com / Thitiphum Koonjantuek

Турция с 8 апреля приостановит экспорт лимонов из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минторг страны.

К дефициту привели заморозки в южных провинциях – Мерсин, Адана и Хатай. При необходимости власти смогут отменить решение и восстановить экспорт лимонов.

Отметим, что для Турции экспорт лимонов и мандаринов составляет 70% от всех поставляемых другим странам цитрусовых. При этом Россия традиционно занимает первые строчки среди импортеров турецких лимонов.