Турция разорвала отношения с Израилем
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что они не подлежат восстановлению
13 ноября 2024, 19:18, ИА Амител
Турция прекратила дипломатические отношения с Израилем. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы, как государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений с Израилем", – подчеркнул он.
Эрдоган добавил, что Анкара не предпринимает никаких шагов для развития сотрудничества в будущем, в том числе и для возобновления торговли с еврейским государством.
Напомним, что Турция с самого начала палестино-израильского конфликта осуждает действия Израиля и обвиняет его в массовых убийствах мирных жителей. В начале мая Минторг Турции объявил о полном прекращении товарооборота с Израилем.
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