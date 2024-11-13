Турция разорвала отношения с Израилем

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что они не подлежат восстановлению

13 ноября 2024, 19:18, ИА Амител

Турецкий флаг / Фото: unsplash.com / Go to Nikita Pishchugin's profile Nikita Pishchugin

Турция прекратила дипломатические отношения с Израилем. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы, как государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений с Израилем", – подчеркнул он.

Эрдоган добавил, что Анкара не предпринимает никаких шагов для развития сотрудничества в будущем, в том числе и для возобновления торговли с еврейским государством.

Напомним, что Турция с самого начала палестино-израильского конфликта осуждает действия Израиля и обвиняет его в массовых убийствах мирных жителей. В начале мая Минторг Турции объявил о полном прекращении товарооборота с Израилем.