Турция заблокировала доступ к Discord

Причины глава Минюста республики не уточнил

09 октября 2024, 12:05, ИА Амител

Флаг Турции / Фото: unsplash.com

Турция приняла решение о блокировке доступа к мессенджеру Discord на территории страны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минюста Йылмаз Тунч.

"Принято решение о блокировке доступа к социальной медиаплатформе Discord на территории Турции", – сказал он.

Напомним, что масштабные перебои в работе Discord в России начались днем 8 октября. Позднее Роскомнадзор подтвердил блокировку мессенджера. Там заявили, что решение принято в связи с нарушением требований российских законов, выполнение которых необходимо для предотвращения использования сервиса в террористических и экстремистских целях.

Сам Discord появился в 2015 году и задумывался как платформа для геймеров. Она позволяет общаться с помощью видео, голосовой связи, сообщений. Разработчики сервиса утверждают, что у них более 150 млн активных пользователей ежемесячно.