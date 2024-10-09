Турция заблокировала доступ к Discord
Причины глава Минюста республики не уточнил
09 октября 2024, 12:05, ИА Амител
Турция приняла решение о блокировке доступа к мессенджеру Discord на территории страны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минюста Йылмаз Тунч.
"Принято решение о блокировке доступа к социальной медиаплатформе Discord на территории Турции", – сказал он.
Напомним, что масштабные перебои в работе Discord в России начались днем 8 октября. Позднее Роскомнадзор подтвердил блокировку мессенджера. Там заявили, что решение принято в связи с нарушением требований российских законов, выполнение которых необходимо для предотвращения использования сервиса в террористических и экстремистских целях.
Сам Discord появился в 2015 году и задумывался как платформа для геймеров. Она позволяет общаться с помощью видео, голосовой связи, сообщений. Разработчики сервиса утверждают, что у них более 150 млн активных пользователей ежемесячно.
12:34:43 09-10-2024
дотянулся таки