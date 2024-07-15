Турецким бизнесменам угрожают из-за торговли с Россией
По словам обозревателя, для многих предпринимателей сотрудничество с российскими фирмами превращается в ад
15 июля 2024, 22:05, ИА Амител
Торговля с Россией стала настоящим кошмаром для турецких компаний из-за угроз и санкций, о чем в интервью РИА Новости заявил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Он отметил, что антироссийские санкции негативно сказываются и на Турции. По словам Эрчина, экспорт в Россию стал затруднительным практически во всех отраслях, кроме продовольственной.
Турецкие торговцы сталкиваются с различными проблемами, включая замораживание банковских счетов и угрозы со стороны западных чиновников. В результате экспорт в Россию сокращается.
Согласно данным Турецкой ассамблеи экспортеров, за первое полугодие 2024 года турецкий экспорт сократился в два раза. Особенно пострадал сектор кожи и изделий из нее, который, по словам обозревателя, "практически обнулен".
22:22:43 15-07-2024
Ничего страшного, санкции нам только на пользу😂😂😂
00:58:47 16-07-2024
Сергей (22:22:43 15-07-2024) Ничего страшного, санкции нам только на пользу😂😂😂... Вам,туркам?
01:00:53 16-07-2024
Свободные и демократические страны кому-то угрожают?Да не гоните порожняки в натуре.
06:52:06 16-07-2024
замораживание банковских счетов --- ну поэтому война и идет, потому что есть гегемон, который может счета замораживать. И он так хочет всегда. А Украина нанятая на войну страна
09:38:55 16-07-2024
Гость (06:52:06 16-07-2024) замораживание банковских счетов --- ну поэтому война и идет,... И вот как только в самой свободной и демократической стране пройдут самые честные выборы,закончится поступление вооружения на Украину и начнутся переговоры об окончании там военных действий
12:41:14 16-07-2024
Гость (06:52:06 16-07-2024) замораживание банковских счетов --- ну поэтому война и идет,... судя по вашей логике нужно тогда с гегемоном, а не с нанятой. Ни к чему не призываю просто субъективное мнение по поводу вашего умозаключения. Умозаключение не поддерижваю