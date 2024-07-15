Турецким бизнесменам угрожают из-за торговли с Россией

По словам обозревателя, для многих предпринимателей сотрудничество с российскими фирмами превращается в ад

15 июля 2024, 22:05, ИА Амител

Рукопожатие / Фото: pxhere.com/ru/photo/583378

Торговля с Россией стала настоящим кошмаром для турецких компаний из-за угроз и санкций, о чем в интервью РИА Новости заявил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

Он отметил, что антироссийские санкции негативно сказываются и на Турции. По словам Эрчина, экспорт в Россию стал затруднительным практически во всех отраслях, кроме продовольственной.

Турецкие торговцы сталкиваются с различными проблемами, включая замораживание банковских счетов и угрозы со стороны западных чиновников. В результате экспорт в Россию сокращается.

Согласно данным Турецкой ассамблеи экспортеров, за первое полугодие 2024 года турецкий экспорт сократился в два раза. Особенно пострадал сектор кожи и изделий из нее, который, по словам обозревателя, "практически обнулен".

