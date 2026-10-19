Турецкий суд признал Андрея Разина правообладателем 28 песен "Ласкового мая"
Решение оспаривают представители признанных в России правообладателей
19 октября 2026, 10:12, ИА Амител
Андрей Разин, ранее проигравший в российских судах споры об исключительных правах на песни группы "Ласковый май", инициировал судебные разбирательства в Турции, гражданином которой он является, сообщает ТАСС.
Серикский 1‑й межрайонный суд удовлетворил его требование и закрепил за ним авторские права на 28 композиций коллектива. В решении суда первой инстанции содержится прямая формулировка:
"На основании вышеизложенного: в удовлетворении иска истца отказать; установить, что автором слов, музыки и обладателем авторских прав на следующие произведения (28 песен. — Прим. ред.) является ответчик Андрей Разин (Андрей Александрович Разин)".
Истцом в процессе выступил российский предприниматель Николай Коржиков — ранее он числился одним из номинальных владельцев товарных знаков группы в российских арбитражных разбирательствах.
При этом российские суды во всех инстанциях признали документы, представленные Разиным и аффилированными с ним лицами, фальшивыми. По данным следствия, Коржиков также вовлечен в "мошенническую схему Разина".
Судебные издержки в Турции, включая оплату юристов и минимальные отступные, составили почти 50 тысяч турецких лир (около 80 тысяч рублей). Среди 28 песен, права на которые фактически отстаивал Разин через связанное с ним лицо, значатся такие хиты, как "Лето", "Розовый вечер", "Белые розы" и "Седая ночь".
Представители правообладателей, признанных российскими судами, уже обжаловали решение турецкого суда в региональном суде Антальи. Российские адвокаты расценивают вердикт как попытку Разина "забрать за рубеж все проигранное в России наследие музыкального коллектива".
"Ранее в российских судах Разин обвинял вдову Юрия Шатунова в наличии у нее немецкого гражданства, а теперь, исчерпав в РФ возможности во всех инстанциях, пытается через аффилированные с ним лица инициировать судебные тяжбы с нашими доверителями за границей", — прокомментировала собеседница издания.
При этом сам Андрей Разин находится в розыске и заочно арестован по обвинению в мошенничестве, попытка его адвоката обжаловать это решение в апелляционной инстанции не увенчалась успехом.
10:16:30 19-10-2026
Ну вот пусть в турции и поёт эти песни.
10:24:16 19-10-2026
Ты кто,турок?-так иногда говорила моя бабушка )
10:32:01 19-10-2026
Разошлись правообладатели.Одного уж нет,другой далече.Но есть преемники обладателей прав.Закон есть
закон.Хоть и дурён.
10:37:03 19-10-2026
Родил песню,попели,теперь днк через суд требуют.Одно слово-алиментщики )