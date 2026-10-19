Турецкий суд признал Андрея Разина правообладателем 28 песен "Ласкового мая"

Решение оспаривают представители признанных в России правообладателей

19 октября 2026, 10:12, ИА Амител

Юрий Шатунов / Фото: vk.com/shatunovyuriy

Андрей Разин, ранее проигравший в российских судах споры об исключительных правах на песни группы "Ласковый май", инициировал судебные разбирательства в Турции, гражданином которой он является, сообщает ТАСС.

Серикский 1‑й межрайонный суд удовлетворил его требование и закрепил за ним авторские права на 28 композиций коллектива. В решении суда первой инстанции содержится прямая формулировка:

"На основании вышеизложенного: в удовлетворении иска истца отказать; установить, что автором слов, музыки и обладателем авторских прав на следующие произведения (28 песен. — Прим. ред.) является ответчик Андрей Разин (Андрей Александрович Разин)".

Истцом в процессе выступил российский предприниматель Николай Коржиков — ранее он числился одним из номинальных владельцев товарных знаков группы в российских арбитражных разбирательствах.

При этом российские суды во всех инстанциях признали документы, представленные Разиным и аффилированными с ним лицами, фальшивыми. По данным следствия, Коржиков также вовлечен в "мошенническую схему Разина".

Судебные издержки в Турции, включая оплату юристов и минимальные отступные, составили почти 50 тысяч турецких лир (около 80 тысяч рублей). Среди 28 песен, права на которые фактически отстаивал Разин через связанное с ним лицо, значатся такие хиты, как "Лето", "Розовый вечер", "Белые розы" и "Седая ночь".

Представители правообладателей, признанных российскими судами, уже обжаловали решение турецкого суда в региональном суде Антальи. Российские адвокаты расценивают вердикт как попытку Разина "забрать за рубеж все проигранное в России наследие музыкального коллектива".

"Ранее в российских судах Разин обвинял вдову Юрия Шатунова в наличии у нее немецкого гражданства, а теперь, исчерпав в РФ возможности во всех инстанциях, пытается через аффилированные с ним лица инициировать судебные тяжбы с нашими доверителями за границей", — прокомментировала собеседница издания.

При этом сам Андрей Разин находится в розыске и заочно арестован по обвинению в мошенничестве, попытка его адвоката обжаловать это решение в апелляционной инстанции не увенчалась успехом.