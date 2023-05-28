Турецкий ученый предупредил тех, кто живет у Черного моря, об опасности

По его словам, на состояние моря влияет климат

28 мая 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Турецкий геолог Осман Бекташ заявил о том, что все, кто живёт у Чёрного моря, находятся в опасности. Его слова передаёт bTV.

По словам Бекташа, необратимые изменения моря уже нельзя остановить – очень сильное влияние оказывает климат.

Специалист пояснил, что Чёрное море состоит из трёх слоев. На нижнем есть ядовитые газы, средний выполняет роль подушки, а на верхнем есть кислород.



Из-за изменений температуры средний слой начал истончаться, а это значит, что ядовитые газы будут подниматься наверх.