Турэксперт рассказал, что нужно российским курортам, чтобы стать успешными

Специалист отметил – учитывать нужно множество различных факторов

13 июля 2023, 16:23, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал о том, что нужно, чтобы сделать круглогодичные российские курорты успешными. Его слова передает радио "Комсомольская правда".

Мкртчян отметил, что нужно строить оборудованные гостиницы и не поднимать цены, как это делают некоторые отельеры в условиях, когда россияне не могут выехать за границу.

"Отдельное место занимает сервис. Практика показывает, что туристы больше тяготеют к отелям и базам отдыха, в которых "все включено", – сказал специалист.

Он пояснил, что людям удобно, когда не нужно искать, где поесть, поплавать в бассейне и так далее.