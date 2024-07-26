Турист из Барнаула погиб в Горном Алтае
Мужчине стало плохо во время похода
26 июля 2024, 14:35, ИА Амител
В Кош-Агачском районе Республики Алтай погиб 38-летний житель Барнаула, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
Тело обнаружили 24 июля около 10-11 утра возле озера Камрю, где отдыхала группа туристов из Алтайского края и Новосибирской области.
"Во время похода тремя днями ранее мужчине внезапно стало плохо, он не смог продолжить путь, в связи с чем участники группы добрались до участка местности, где имеется мобильная связь, и вызвали спасателей. Ожидая помощи, туристы сами пытались оказать потерпевшему первую медицинскую помощь, проведенные мероприятия положительного результата не принесли", – рассказали в СК.
Из-за труднодоступной местности тело доставили вертолетом в Усть-Коксинскую больницу, а затем в Горно-Алтайск для проведения судмедэкспертизы.
Процессуальное решение примут по результатам проверки.
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