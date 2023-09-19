Турист на Land Cruiser сбил 9-летнюю девочку на Алтае

Ребенка госпитализировали

19 сентября 2023, 19:00, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

Водитель внедорожника сбил девятилетнюю девочку в Республике Алтай, сообщили в региональном МВД.

ДТП случилось 18 сентября около 18:30 в селе Манжерок Майминского района. 48-летний житель Новосибирска ехал на Toyota Land Cruiser 120, но по пути не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе дорогу школьнице и наехал на нее.

Ребенка госпитализировали в республиканскую детскую больницу.

В отношении водителя возбудили административное расследование по статье о непредоставлении преимущества в движении пешеходам.

Напомним, 19 сентября водитель насмерть сбил девочку в барнаульском поселке Борзовая Заимка. После этого мужчина скрылся.