Турист на Land Cruiser сбил 9-летнюю девочку на Алтае
Ребенка госпитализировали
19 сентября 2023, 19:00, ИА Амител
Фото: 04.мвд.рф
Водитель внедорожника сбил девятилетнюю девочку в Республике Алтай, сообщили в региональном МВД.
ДТП случилось 18 сентября около 18:30 в селе Манжерок Майминского района. 48-летний житель Новосибирска ехал на Toyota Land Cruiser 120, но по пути не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе дорогу школьнице и наехал на нее.
Ребенка госпитализировали в республиканскую детскую больницу.
В отношении водителя возбудили административное расследование по статье о непредоставлении преимущества в движении пешеходам.
Напомним, 19 сентября водитель насмерть сбил девочку в барнаульском поселке Борзовая Заимка. После этого мужчина скрылся.
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