Обгонял на переходе. Подробности гибели девочки с велосипедом в Барнауле
Семилетняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, при этом велосипед катила рядом
19 сентября 2023, 17:16, ИА Амител
Водитель, который сбил девочку на пешеходном переходе, обгонял пропускавший ребенка автомобиль, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
ДТП произошло днем 19 сентября в барнаульском поселке Борзовая Заимка. Девочку пытались реанимировать, но она скончалась на месте происшествия, а водитель уехал, после бросил машину в кустах и убежал в лес. По последним данным, он добрался до дома, где пересел на другой автомобиль и скрылся.
Как уточнили в ГИБДД, происшествие случилось на улице Радужной в районе дома № 97.
"Неустановленный водитель при совершении обгона на нерегулируемом пешеходном переходе выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил наезд на семилетнюю девочку", – рассказали в ведомстве.
Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, при этом велосипед катила рядом.
"Водитель скрылся с места ДТП, ведутся оперативно-разыскные мероприятия", – добавили в полиции.
17:39:50 19-09-2023
Ну куда люди все время торопятся, сколько раз такое было, одна машина пропускает, другая за ней несётся, куда придурки вечно торопятся.
19:48:25 19-09-2023
Гость (17:39:50 19-09-2023) Ну куда люди все время торопятся, сколько раз такое было, од... Это не придурок, это убийца. только сейчас он получит годика четыре колонии-поселения и уедет на СВО. А должен лет 20 получить за преднамеренное убийство.
21:40:39 19-09-2023
Гость (17:39:50 19-09-2023) Ну куда люди все время торопятся, сколько раз такое было, од... На тот свет торопятся. И хорошо, когда сами туда отправляются. А не других отправляют.
23:12:18 19-09-2023
Меня тоже обгонял жип на пешеходном переходе в центре Барнаула. Хорошо никто не шёл по нему. Отправлял видео нарушения с регистратора в ГАИ. Там ответили, что видео снято не специальными средствами и не служит доказательством нарушения...
23:50:34 19-09-2023
На Малаховском кольце (т/ц "Огни") очень часто не обращая внимания на красный свет со свистом пролетают, люди только успевают уворачиваться. Там постоянный пост ГИБДД нужно устанавливать, а то толку от камер наблюдения нет никакого. Аварийность там очень большая.