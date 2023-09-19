Обгонял на переходе. Подробности гибели девочки с велосипедом в Барнауле

Семилетняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, при этом велосипед катила рядом

19 сентября 2023, 17:16, ИА Амител









Место ДТП, где погибла девочка в Барнауле / Фото: vk.com/incident22

Водитель, который сбил девочку на пешеходном переходе, обгонял пропускавший ребенка автомобиль, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

ДТП произошло днем 19 сентября в барнаульском поселке Борзовая Заимка. Девочку пытались реанимировать, но она скончалась на месте происшествия, а водитель уехал, после бросил машину в кустах и убежал в лес. По последним данным, он добрался до дома, где пересел на другой автомобиль и скрылся.

Как уточнили в ГИБДД, происшествие случилось на улице Радужной в районе дома № 97.

"Неустановленный водитель при совершении обгона на нерегулируемом пешеходном переходе выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил наезд на семилетнюю девочку", – рассказали в ведомстве.

Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, при этом велосипед катила рядом.