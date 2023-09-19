НОВОСТИПроисшествия

Обгонял на переходе. Подробности гибели девочки с велосипедом в Барнауле

Семилетняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, при этом велосипед катила рядом

19 сентября 2023, 17:16, ИА Амител

Водитель, который сбил девочку на пешеходном переходе, обгонял пропускавший ребенка автомобиль, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

ДТП произошло днем 19 сентября в барнаульском поселке Борзовая Заимка. Девочку пытались реанимировать, но она скончалась на месте происшествия, а водитель уехал, после бросил машину в кустах и убежал в лес. По последним данным, он добрался до дома, где пересел на другой автомобиль и скрылся.

Как уточнили в ГИБДД, происшествие случилось на улице Радужной в районе дома № 97.

"Неустановленный водитель при совершении обгона на нерегулируемом пешеходном переходе выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил наезд на семилетнюю девочку", – рассказали в ведомстве.

Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, при этом велосипед катила рядом.

"Водитель скрылся с места ДТП, ведутся оперативно-разыскные мероприятия", – добавили в полиции.

В Барнауле разыскивают водителя, сбившего насмерть девочку на переходе

После ДТП мужчина вернулся к себе домой, там пересел на другой автомобиль и уехал
НОВОСТИПроисшествия
Барнаул ДТП

Комментарии 5

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Гость

17:39:50 19-09-2023

Ну куда люди все время торопятся, сколько раз такое было, одна машина пропускает, другая за ней несётся, куда придурки вечно торопятся.

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Гость

19:48:25 19-09-2023

Гость (17:39:50 19-09-2023) Ну куда люди все время торопятся, сколько раз такое было, од... Это не придурок, это убийца. только сейчас он получит годика четыре колонии-поселения и уедет на СВО. А должен лет 20 получить за преднамеренное убийство.

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Гость

21:40:39 19-09-2023

Гость (17:39:50 19-09-2023) Ну куда люди все время торопятся, сколько раз такое было, од... На тот свет торопятся. И хорошо, когда сами туда отправляются. А не других отправляют.

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Гость

23:12:18 19-09-2023

Меня тоже обгонял жип на пешеходном переходе в центре Барнаула. Хорошо никто не шёл по нему. Отправлял видео нарушения с регистратора в ГАИ. Там ответили, что видео снято не специальными средствами и не служит доказательством нарушения...

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Гость

23:50:34 19-09-2023

На Малаховском кольце (т/ц "Огни") очень часто не обращая внимания на красный свет со свистом пролетают, люди только успевают уворачиваться. Там постоянный пост ГИБДД нужно устанавливать, а то толку от камер наблюдения нет никакого. Аварийность там очень большая.

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