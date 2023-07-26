Турист угодил в больницу после опрокидывания мопеда на Алтае
В отношении водителя возбудили дело об административном правонарушении
26 июля 2023, 12:19, ИА Амител
Фото: 04.мвд.рф
Житель Бурятии пострадал при опрокидывании мопеда в Горном Алтае.
Как сообщили в республиканском МВД, авария случилась 25 июля в селе Иня Онгудайского района.
"31-летний житель Улан-Удэ, управляя мопедом, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части", – рассказали в полиции.
В результате ДТП мужчину с травмой ноги госпитализировали.
Полицейские завели на него дело об административном правонарушении по статье о нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
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