Турист угодил в больницу после опрокидывания мопеда на Алтае

В отношении водителя возбудили дело об административном правонарушении

26 июля 2023, 12:19, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

Житель Бурятии пострадал при опрокидывании мопеда в Горном Алтае.

Как сообщили в республиканском МВД, авария случилась 25 июля в селе Иня Онгудайского района.

"31-летний житель Улан-Удэ, управляя мопедом, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части", – рассказали в полиции.

В результате ДТП мужчину с травмой ноги госпитализировали.

Полицейские завели на него дело об административном правонарушении по статье о нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.