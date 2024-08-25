Пожарные помогли заблудившимся грибникам на Алтае
Машина сельчан застряла в грязи
25 августа 2024, 12:50, ИА Амител
Застрявшее авто грибников / Фото: t.me/mchs_altkray
Алтайские пожарные помогли грибникам, потерявшимся в лесу. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
Мужчина и женщина отправились собирать грибы в лесу рядом с селом Красная Дубрава, однако их машина застряла в грязи. Выбраться самостоятельно люди не смогли.
На помощь пришли пожарные, которые отыскали грибников и помогли вызволить легковушку. От медицинской помощи потерявшиеся отказались.
10:18:10 26-08-2024
ведро в клизму им бы влить надо.
штоб служивых не отвлекали.