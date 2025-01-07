Туристическая база в ночь на Рождество загорелась на Алтае

Комплекс "Два медведя" горел в Майминском районе

07 января 2025, 12:10, ИА Амител

Пожар на турбазе "Два медведя" / Фото: МЧС по Республике Алтай

Пожар на туристической базе "Два медведя" в Майминском районе Республики Алтай произошел в ночь на 7 января, сообщает МЧС по региону.

ЧП случилось на базе, расположенной в районе 477-го километра Чуйского тракта. В три часа ночи в экстренную службу поступило сообщение о возгорании в трехэтажном здании.

По данным ведомства, на момент прибытия первого подразделения первый и второй этаж были охвачены огнем. Самостоятельно эвакуировались пять человек. В общей сложности пламя охватило площадь около 160 квадратных метров.

В итоге пожар удалось потушить. Пострадавших нет, подробности ЧП выясняются.

Напомним, за 2024 год в Алтайском крае произошло более девяти тысяч пожаров. В них погибло свыше 150 человек, спасено около 600.