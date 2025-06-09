Туристический бутик. "Авиафлот" открыл в Барнауле обновленный офис

Жителей и гостей Барнаула приглашают на торжество по этому поводу

09 июня 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJa1bVr

Новый офис "Авиафлота" / Фото: Digita-агентство FRENDERS*

Cеть туристических агентств "Авиафлот" сообщает об открытии офиса на проспекте Красноармейском, 82. Обновленная локация стала более современной и удобной. Не просто офис, а самый настоящий туристический бутик с дизайнерским интерьером, комфортной зоной ожидания и уютной атмосферой.

Компания приглашает гостей на торжественное открытие с легким фуршетом, которое продлится неделю: с 9 по 16 июня 2025 года. Каждого гостя ждут подарки и сувениры при бронировании тура, персональные консультации от топ-менеджеров, специальные предложения только в период открытия. Приходите почувствовать дух путешествий и выбрать свой следующий маршрут.

Важно: по этому же адресу продолжает работу уникальный корпоративный отдел – единственный в Барнауле специализированный офис "Авиафлота" по обслуживанию корпоративных клиентов. Персональный подход, сопровождение командировок, оформление поездок для сотрудников и комплексные решения для бизнеса – все это в одном месте с высоким уровнем сервиса.

Туристическое агентство "Авиафлот" – один из лидеров туристической отрасли Алтайского края. Компании уже 27 лет, и сегодня у сети в регионе 14 офисов, где клиентам предлагают туры по всему миру, авиа- и ж/д билеты, визовую поддержку, трансферы и, главное, заботу и внимание к деталям.

Новый офис "Авиафлота" / Фото: Digital-агентство FRENDERS*

Туристическое агентство "Авиафлот"

Барнаул, пр. Красноармейский, 82

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*Digital-агентство FRENDERS (Диджитал-агентство "Френдерс")

ИП Логунов Виталий Николаевич, ИНН 222200228886

Фото: Freepik

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