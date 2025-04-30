Море зовет. В каких странах летом 2025-го в отдых "все включено" и дешевле, чем в Турции

Во Вьетнаме появились отели "все включено", а китайцы стали культурнее, уверяет эксперт

30 апреля 2025, 09:45, ИА Амител

Европа недоступна, Турция подорожала, в Таиланде – землетрясения. Куда летом 2025-го податься жаждущему моря российскому туристу, рассказывает в "Переговорке" на amic.ru руководитель туристического направления компании "Авиафлот" Ольга Басманова. Не надо печалиться, говорит она. Есть на нашей планете прекрасные места, где можно отдохнуть с большим комфортом (все включено) и значительно дешевле, чем в Турции. Например, вновь открыт Вьетнам и прямо из Барнаула. Сколько копить денег и какую страну выбрать для путешествия – смотрите в видео. А еще узнали, какие документы теперь нужны для визы в европейские страны.

Кто в "Переговорке"



Ольга Басманова, руководитель туристического направления в туристическом агентстве "Авиафлот".

Окончила с красным дипломом АлтГТУ, факультет социально-культурного сервиса и туризма; магистратуру географического факультета АлтГУ, имеет диплом MBI.

Трудовую деятельность начала с 18 лет помощником руководителя походов.

В "Авиафлоте" работает с 2011 года.

Некоторое время жила во Франции. До сих пор это любимая страна.

Увлечения: кулинария, книги, путешествия, стихи.

02:30 "Перераспределение потока". Как изменился выездной туризм за последние два года. И что сегодня станет альтернативой Турции.

04:32 Цены взлетели. О том, как подорожала путевка в Турцию.

05:29 Сравниваем цены в Турцию и Вьетнам. И печальная новость: улететь летом в Турцию из Барнаула будет нельзя.

06:23 "Беспокоиться не стоит". Что происходит в Таиланде после землетрясения и как оно отразилось на популярных туристических территориях.

08:07 Когда во Вьетнам лучше не ездить.

08:42 Об отдыхе в Европе. "Улететь туда можно, но есть много ограничений", – говорит Ольга Басманова.

Что изменилось при оформлении визы в Европу. В какие страны принимают документы на визу в Новосибирске.

12:46 Что изменилось в целом для туристов при поездке за границу. И какие документы теперь нужны.

14:08 "Смена от Запада к Востоку". Не только пляжный туризм. Много летает делегаций в рамках научных, культурных и спортивных сфер, говорит специалист.

15:20 "Больше нет объедков под столами". О том, что китайцы стали очень культурными.

16:22 Где лучше отдыхать. И куда предпочитает ездить сама Ольга Басманова.