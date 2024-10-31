Туристический маршрут "Великий чайный путь" пройдет через Алтайский край
Соглашение о работе над проектом подписали Россия, Китай и Монголия
31 октября 2024, 13:20, ИА Амител
30 октября руководители туристических администраций России, Китая и Монголии подписали протокол о работе над турмаршрутом "Великий чайный путь". Об этом сообщает Управление Алтайского края по развитию туризма.
Туристы смогут повторить торговый маршрут XVIII века из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург.
В планах проработать транспортную доступность маршрута, создать путеводители, карты, информационные стенды, а также отреставрировать культурные исторические объекты на пути следования.
В состав регионов – участников проекта входит Алтайский край. Во время путешествия туристы смогут посетить три локации: "Горную аптеку" и "Дом Шадрина" в Барнауле, а также "Особняк Варвинского" в Бийске.
16:29:59 31-10-2024
аа. так вот откуда разговоры про налог