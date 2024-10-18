Какие туристические объекты Алтайского края обновляют по нацпроекту?
Регион активно пользуется всеми возможностями развития туризма, которые предоставляет государство
18 октября 2024, 10:00, ИА Амител
Алтайский край всегда был туристически привлекательным регионом, а теперь и вовсе стал одним из самых популярных. Каждый год сюда приезжает более двух миллионов гостей. Край становится все более благоустроенным и привлекательным для туристов.
Этому предшествует системная работа правительства Алтайского края по развитию крупных инвестиционных площадок и продвижению туристического потенциала. Алтай использует все инструменты и меры господдержки.
В том числе и в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Нацпроект позволяет сделать путешествия по регионам страны доступнее, безопаснее и комфортнее. Туристы получают качественный сервис, а организаторы мест отдыха и турмаршрутов – всестороннюю поддержку государства.
Например, в прошлом году поддержку в рамках нацпроекта получили бизнес-идеи по благоустройству семи пляжей. Там сделали детские и спортивные площадки, зоны питания и отдыха, купили новый инвентарь.
В следующем году обновление получит популярное соленое озеро Большое Яровое. Там создадут сервисную точку с душевыми, раздевалками и медпунктом. А еще обустроят место для прогулок по набережной. Это сделает пляж более подходящим под требования национального стандарта "Туристские услуги. Услуги пляжей". Гости получат условия для комфортного отдыха.
Еще один туристический объект, преображаемый благодаря нацпроекту, – Парк Рериха на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". Зона является частью национального туристического маршрута "Здравствуй, Алтай!".
Средства нацпроекта идут также на поддержку создания мест размещения в модульных объектах. Это помогает решить проблему с нехваткой номеров в пик сезона. На эти цели региону из федерального бюджета выделили уже 817 млн рублей, что стало одним из самых высоких показателей по стране. До конца текущего года в регионе создадут 568 комфортных круглогодичных номеров. Алтай и дальше будет участвовать в отборе на этот вид федеральной поддержки.
И, наконец, мероприятия. Событийный туризм – визитная карточка региона. Об "Алтайской зимовке", "Сибирской масленице", "Цветении маральника", "Шукшинских днях на Алтае" знает вся страна. Скоро узнает и о новом музыкальном фестивале – "Шум Катуни", собравшем в этом году более 15 тысяч человек. Его провели на средства национального проекта.
10:11:13 18-10-2024
...Зона является частью национального туристического маршрута "Здравствуй, Алтай!"... Скорее "Прощай, Алтай!"... Из природного памятника делают Диснейленд...