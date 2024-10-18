Какие туристические объекты Алтайского края обновляют по нацпроекту?

Регион активно пользуется всеми возможностями развития туризма, которые предоставляет государство

18 октября 2024, 10:00, ИА Амител

Туристические объекты Алтайского края / Фото предоставлено управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности

Алтайский край всегда был туристически привлекательным регионом, а теперь и вовсе стал одним из самых популярных. Каждый год сюда приезжает более двух миллионов гостей. Край становится все более благоустроенным и привлекательным для туристов.

Этому предшествует системная работа правительства Алтайского края по развитию крупных инвестиционных площадок и продвижению туристического потенциала. Алтай использует все инструменты и меры господдержки.

В том числе и в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Нацпроект позволяет сделать путешествия по регионам страны доступнее, безопаснее и комфортнее. Туристы получают качественный сервис, а организаторы мест отдыха и турмаршрутов – всестороннюю поддержку государства.

Например, в прошлом году поддержку в рамках нацпроекта получили бизнес-идеи по благоустройству семи пляжей. Там сделали детские и спортивные площадки, зоны питания и отдыха, купили новый инвентарь.

В следующем году обновление получит популярное соленое озеро Большое Яровое. Там создадут сервисную точку с душевыми, раздевалками и медпунктом. А еще обустроят место для прогулок по набережной. Это сделает пляж более подходящим под требования национального стандарта "Туристские услуги. Услуги пляжей". Гости получат условия для комфортного отдыха.

Туристические объекты Алтайского края / Фото предоставлено управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности

Еще один туристический объект, преображаемый благодаря нацпроекту, – Парк Рериха на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". Зона является частью национального туристического маршрута "Здравствуй, Алтай!".

Средства нацпроекта идут также на поддержку создания мест размещения в модульных объектах. Это помогает решить проблему с нехваткой номеров в пик сезона. На эти цели региону из федерального бюджета выделили уже 817 млн рублей, что стало одним из самых высоких показателей по стране. До конца текущего года в регионе создадут 568 комфортных круглогодичных номеров. Алтай и дальше будет участвовать в отборе на этот вид федеральной поддержки.

И, наконец, мероприятия. Событийный туризм – визитная карточка региона. Об "Алтайской зимовке", "Сибирской масленице", "Цветении маральника", "Шукшинских днях на Алтае" знает вся страна. Скоро узнает и о новом музыкальном фестивале – "Шум Катуни", собравшем в этом году более 15 тысяч человек. Его провели на средства национального проекта.