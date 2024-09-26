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Туристический налог могут ввести в Новосибирске

Предположительно, собирать его начнут уже в 2025 году

26 сентября 2024, 15:10, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1265613
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1265613

В Новосибирске планируют ввести туристический налог. Соответствующий проект решения совета депутатов Новосибирска опубликовали на сайте мэрии, пишет НГС.

Документ предлагает установить "дополнительные категории" лиц, стоимость услуг по временному проживанию которых не будут включать в налоговую базу. В частности, это могут быть жители Новосибирской области.

Налоговые ставки составят: 1% – в 2025 году, 2% – в 2026-м, 3% – в 2027-м, 4% – в 2028-м и 5% – начиная с 2029 года. Контроль возложат на постоянную комиссию горсовета по бюджету и налоговой политике. НГС направил запросы в пресс-центр мэрии и совету депутатов.

Новосибирская область налоги

Комментарии 13

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Мусик

15:12:13 26-09-2024

что делают туристы в Нске???

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Гость

15:23:11 26-09-2024

Мусик (15:12:13 26-09-2024) что делают туристы в Нске???... завидует нск, что у нас собирают налог, а у них нет, непорядок.

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Гость

16:52:22 26-09-2024

Мусик (15:12:13 26-09-2024) что делают туристы в Нске???... Согласен. Серый, унылый и грязный город. Вечные пробки и кошмарные дороги.

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Гость

16:59:53 26-09-2024

Мусик (15:12:13 26-09-2024) что делают туристы в Нске???... Ждут пересадки

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Гость

15:27:55 26-09-2024

что делают туристы в Нске???.....................в зоопарк ходят

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Гость

15:29:35 26-09-2024

За посещение Нска начнут доплачивать?
Давно пора!
За бесплатно стараюсь воздержаться от посещения данной локации)

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Гость

16:34:23 26-09-2024

Здесь классные пивоварни, иногда прилетаю на выходные пивка выпить

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Гость

16:53:07 26-09-2024

Гость (16:34:23 26-09-2024) Здесь классные пивоварни, иногда прилетаю на выходные пивка ... Простите, а какие это классные пивоварни в Нск? Вам не привиделось?

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Гость

19:19:20 26-09-2024

Гость (16:53:07 26-09-2024) Простите, а какие это классные пивоварни в Нск? Вам не приви... Бирхов, 3 лося, бирфактори

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Гость

08:02:21 27-09-2024

Гость (19:19:20 26-09-2024) Бирхов, 3 лося, бирфактори... Аа, понятно, уровень барнаульской Регаты. Ну, кому и кобыла невеста.

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Гость

08:49:18 27-09-2024

Гость (08:02:21 27-09-2024) Аа, понятно, уровень барнаульской Регаты. Ну, кому и кобыла ... посвятите в свои предпочтения,интересно же
вдруг это не красная цена)

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Гость

13:39:56 27-09-2024

Гость (08:02:21 27-09-2024) Аа, понятно, уровень барнаульской Регаты. Ну, кому и кобыла ... Ещё бирдок приплетите

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Гость

17:02:14 26-09-2024

ахахаха
Сюр какой-то.
Каждый НЕтуристический город вводит тур. поборы

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