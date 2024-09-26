Туристический налог могут ввести в Новосибирске

Предположительно, собирать его начнут уже в 2025 году

26 сентября 2024, 15:10, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1265613

В Новосибирске планируют ввести туристический налог. Соответствующий проект решения совета депутатов Новосибирска опубликовали на сайте мэрии, пишет НГС.

Документ предлагает установить "дополнительные категории" лиц, стоимость услуг по временному проживанию которых не будут включать в налоговую базу. В частности, это могут быть жители Новосибирской области.

Налоговые ставки составят: 1% – в 2025 году, 2% – в 2026-м, 3% – в 2027-м, 4% – в 2028-м и 5% – начиная с 2029 года. Контроль возложат на постоянную комиссию горсовета по бюджету и налоговой политике. НГС направил запросы в пресс-центр мэрии и совету депутатов.