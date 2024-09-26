Туристический налог могут ввести в Новосибирске
Предположительно, собирать его начнут уже в 2025 году
26 сентября 2024, 15:10, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1265613
В Новосибирске планируют ввести туристический налог. Соответствующий проект решения совета депутатов Новосибирска опубликовали на сайте мэрии, пишет НГС.
Документ предлагает установить "дополнительные категории" лиц, стоимость услуг по временному проживанию которых не будут включать в налоговую базу. В частности, это могут быть жители Новосибирской области.
Налоговые ставки составят: 1% – в 2025 году, 2% – в 2026-м, 3% – в 2027-м, 4% – в 2028-м и 5% – начиная с 2029 года. Контроль возложат на постоянную комиссию горсовета по бюджету и налоговой политике. НГС направил запросы в пресс-центр мэрии и совету депутатов.
15:12:13 26-09-2024
что делают туристы в Нске???
15:23:11 26-09-2024
Мусик (15:12:13 26-09-2024) что делают туристы в Нске???... завидует нск, что у нас собирают налог, а у них нет, непорядок.
16:52:22 26-09-2024
Мусик (15:12:13 26-09-2024) что делают туристы в Нске???... Согласен. Серый, унылый и грязный город. Вечные пробки и кошмарные дороги.
16:59:53 26-09-2024
Мусик (15:12:13 26-09-2024) что делают туристы в Нске???... Ждут пересадки
15:27:55 26-09-2024
что делают туристы в Нске???.....................в зоопарк ходят
15:29:35 26-09-2024
За посещение Нска начнут доплачивать?
Давно пора!
За бесплатно стараюсь воздержаться от посещения данной локации)
16:34:23 26-09-2024
Здесь классные пивоварни, иногда прилетаю на выходные пивка выпить
16:53:07 26-09-2024
Гость (16:34:23 26-09-2024) Здесь классные пивоварни, иногда прилетаю на выходные пивка ... Простите, а какие это классные пивоварни в Нск? Вам не привиделось?
19:19:20 26-09-2024
Гость (16:53:07 26-09-2024) Простите, а какие это классные пивоварни в Нск? Вам не приви... Бирхов, 3 лося, бирфактори
08:02:21 27-09-2024
Гость (19:19:20 26-09-2024) Бирхов, 3 лося, бирфактори... Аа, понятно, уровень барнаульской Регаты. Ну, кому и кобыла невеста.
08:49:18 27-09-2024
Гость (08:02:21 27-09-2024) Аа, понятно, уровень барнаульской Регаты. Ну, кому и кобыла ... посвятите в свои предпочтения,интересно же
вдруг это не красная цена)
13:39:56 27-09-2024
Гость (08:02:21 27-09-2024) Аа, понятно, уровень барнаульской Регаты. Ну, кому и кобыла ... Ещё бирдок приплетите
17:02:14 26-09-2024
ахахаха
Сюр какой-то.
Каждый НЕтуристический город вводит тур. поборы