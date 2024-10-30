Туристический налог ввели в Новосибирске

Платить новый взнос туристы начнут с 2025 года

30 октября 2024, 12:50, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Депутаты горсовета Новосибирска приняли постановление о введении туристического налога в 2025 году, сообщает РИА Новости.

Ставка туристического налога составит не менее 100 рублей за суточное проживание в гостиницах, хостелах, санаториях и иных местах, включенных в реестр средств размещения.

Налог будет взиматься с граждан, проживающих в гостиницах, за весь период размещения. Известно, что проектом предусмотрены льготы, которые освобождают от уплаты взноса.

В администрации города отметили, что в 2023 году Новосибирск занял первое место в Сибирском федеральном округе по популярности у туристов и десятое в России. 51% составляет деловой туризм, а все остальное приходится на лечение, обучение и другие цели.

Потратить полученные деньги планируют на "туристические маршруты и увеличение красоты города". Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что минимум 200 млн рублей туристического налога в год направят на модернизацию и благоустройство туристических маршрутов.