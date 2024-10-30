Туристический налог ввели в Новосибирске
Платить новый взнос туристы начнут с 2025 года
30 октября 2024, 12:50, ИА Амител
Депутаты горсовета Новосибирска приняли постановление о введении туристического налога в 2025 году, сообщает РИА Новости.
Ставка туристического налога составит не менее 100 рублей за суточное проживание в гостиницах, хостелах, санаториях и иных местах, включенных в реестр средств размещения.
Налог будет взиматься с граждан, проживающих в гостиницах, за весь период размещения. Известно, что проектом предусмотрены льготы, которые освобождают от уплаты взноса.
В администрации города отметили, что в 2023 году Новосибирск занял первое место в Сибирском федеральном округе по популярности у туристов и десятое в России. 51% составляет деловой туризм, а все остальное приходится на лечение, обучение и другие цели.
Потратить полученные деньги планируют на "туристические маршруты и увеличение красоты города". Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что минимум 200 млн рублей туристического налога в год направят на модернизацию и благоустройство туристических маршрутов.
13:18:57 30-10-2024
Коммандировочные , посещающие Н-ск по работе тоже платить обязаны?
13:47:28 30-10-2024
Олег (13:18:57 30-10-2024) Коммандировочные , посещающие Н-ск по работе тоже платить об... Деловой туризм, прикольно они командировочных к туристам приравняли))))))
13:20:36 30-10-2024
в России. 51% составляет деловой туризм - это вероятно возвращенные территории?
13:26:05 30-10-2024
На 4 дня семья из трёх человек должна заплатить за воздух 1200р . Не хило так- ведь за посещение экскурсий,музеев,таетров итак платим. Такое ощущение всё делается для того,чтобы по домам сидели.
13:53:02 30-10-2024
гость (13:26:05 30-10-2024) На 4 дня семья из трёх человек должна заплатить за воздух 12... Сотку с носа пожалели?
14:54:47 30-10-2024
Musik (13:53:02 30-10-2024) Сотку с носа пожалели? ... А вы всем с радостью раздаете свои кровные сотки просто так, за воздух? Может, тогда возместите людям затраты - ну раз вам не жалко.
16:24:47 30-10-2024
Гость (14:54:47 30-10-2024) А вы всем с радостью раздаете свои кровные сотки просто так...
Да не слушайте вы его. Местный балабол. Это как в средине прошлого столетия в каждой деревне был свой дурачок. Так вот этот тут его роль играет.
13:52:26 30-10-2024
Не хорошие ассоциации этот туристический налог вызывает, как аналогия с 90-ми, когда "гопота местная" шакалила и брала мзду за проезд по территории области и Новосиба!
14:53:22 30-10-2024
Гость (13:52:26 30-10-2024) Не хорошие ассоциации этот туристический налог вызывает, как... Почему гопота-то?) Вполне официально на трассе на КПП брали с машин с "чужими" номерами. Правда, лавочку довольно быстро прикрыли, но кто-то из местного началстьва успел озолотиться, по всему судя. Как и та мутная контора, которая собирала деньги на ремонт Провала, ой, за проезд по мосту уже у нас.
14:12:48 30-10-2024
Позорище и беззаконие, как в 90-е!
15:22:24 30-10-2024
Правильное решение!
Почему мы Сибиряки приезжая в Санкт-Петербург платим по 100 рублей тур.налога за проживание в питерской гостинице, а другие жители России проезжая в Новосибирск нет?
Если эти деньги пойдут на благоустройство туристского сектора в Новосибирске, то прекрасно!
15:59:31 30-10-2024
А что там в Новосибирске особого? Цирк? Аэропорт бывает нужен.
17:58:20 30-10-2024
Гость (15:59:31 30-10-2024) А что там в Новосибирске особого? Цирк? Аэропорт бывает нуже... Новосибирск - это днищще днищщенское. И близко к нормальным городам не относится.