Табачную продукцию возьмут под строгий контроль, а программу Арктической ипотеки расширят

31 мая 2024, 06:15, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

Июнь нечасто бывает богатым на громкие изменения в законодательстве. Обычно нашумевшие инициативы начинают действовать либо весной, либо осенью. Вот и в этот раз ничего масштабного не ожидается. Тем не менее в первый месяц лета нас ждет несколько по-настоящему значимых нововведений.

Так, для всей табачной отрасли введут специальную маркировку, чтобы бороться с контрафактом. Туристов, которые любят экстремальный отдых, возьмут под усиленный контроль. А для молодых мам, оказавшихся за решеткой, немного смягчат условия заключения.

Подробнее об этих и других самых важных изменениях, которые ждут россиян в июне, – в карточках на amic.ru.

1 Цифровые акцизы для сигарет и вейпов Для табачной отрасли в России с 1 июня начнет действовать "цифровой акциз". Именно с этой даты вступят в силу соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Теперь для любой табачной и никотиносодержащей продукции (включая вейпы и стики) будут использовать учетно-контрольные специальные марки. Это метки-идентификаторы с уникальным QR-кодом, которые нанесут на каждую упаковку. Подобная маркировка должна сделать невозможным как подделку продукта, так и повторное использование пачки. Ранее метки существовали, но были бумажными. А их, как известно, подделать гораздо проще. Главная цель, как заявляют законодатели, – борьба с контрафактом. Но также цифровая маркировка позволит взимать акцизные сборы при ввозе и вывозе продукции Евразийского экономического союза. Еще одно важное изменение: теперь налоговики в случае с акцизами на табак будут отдавать приоритет информационной системе мониторинга (ГИС МТ), к которой подключат систему цифровой маркировки. Соответственно, налогоплательщик никак не сможет занизить свои показатели. Если указанный им объем проданного товара окажется меньше данных, прошедших через ГИС МТ, то рассчитывать налоговый сбор ФНС будет именно по данным информационной системы.

2 Маркировка соков и нектаров Соки, нектары и компоты с 1 июня тоже включат в программу обязательной маркировки. Теперь QR-коды, которые мы все чаще видим в магазинах, будут клеить и на эти товары. Смысл маркировки в том, чтобы снизить количество контрафакта и "просрочки" на прилавках, а также дать покупателю полную информацию о товаре. Отсканировав QR-код в приложении "Честный знак", вы можете узнать, где, когда и из чего был сделан продукт, а также когда он поступил в магазин. Маркировку безалкогольных напитков проводили поэтапно, начиная с прошлого года. Соки, нектары и компоты оставались последними напитками, маркировка для которых была необязательной. Теперь и для них ввели контроль, причем для любых видов упаковки.

3 Расчет доходов для единого пособия В правительстве более четко прописали порядок, по которому будут рассчитывать среднедушевой доход семьи. Это очень важно для тех, кто получает единое пособие на детей: назначить его или нет, во многом решают по доходам. В первую очередь власти разъяснили, как рассчитывать алименты: если при разводе их назначил суд, то в доход будут учитывать фактически поступившие суммы;

если же алименты выплачиваются по согласованию сторон, то учитываться будет сумма, указанная в заявлении. При этом сумма должна быть не меньше четверти МРОТ на одного ребенка, трети МРОТ на двух детей и половины МРОТ на трех и более детей. Также кабмин уточнил, что в доходы не будут учитываться выплаты, полученные вместе со званием "Мать-героиня", а также орденом или медалью "Родительская слава". Не будут учитывать и деньги, которые есть на номинальных счетах у подростков до 18 лет. Не будет учитываться и зарплата, которую получает подросток, но только в том случае, если он при этом учится в школе, вузе или ссузе.

4 Дальневосточная и Арктическая ипотека Условия по Арктической и Дальневосточной ипотеке смягчили для некоторых категорий граждан. Так, медики и педагоги теперь смогут оформлять этот вид ипотеки без учета стажа работы. Раньше она была доступна лишь тем, кто отработал по профессии не меньше пяти лет. Также Дальневосточная и Арктическая ипотека станет более доступной для участников СВО, а также семей погибших бойцов. Они смогут оформить жилищный кредит без учета условий по возрасту и семейному положению, которые предусмотрены в программе. Кроме того, увеличится и максимальный размер кредита для покупки жилья на вторичном рынке на территории моногородов. Предельная сумма теперь составит девять миллионов рублей. Но действовать эти условия будут только для жилья с общей площадью больше 60 квадратных метров. Все изменения вступят в силу с 1 июня.

5 УДО для матерей С 10 июня вступят в силу поправки в Уголовный кодекс, которые немного смягчат положение женщин, оказавшихся за решеткой. Теперь осужденные женского пола, у которых есть дети до четырех лет, смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Причем воспользоваться этим правом смогут лишь женщины, которые отбывают срок по нетяжкой статье. Однако есть обязательное условие: заключенная должна "отбыть" не менее четверти от назначенного ей срока в исправительном учреждении, а уже потом просить об УДО. Ранее получить условно-досрочное освобождение имели право женщины, у которых есть дети в возрасте до трех лет.

6 Бесплатная юрпомощь В России некоторым категориям граждан положена бесплатная юридическая помощь. С 1 июня вступит в силу приказ Минюста, который устанавливает единые стандарты оказания такой помощи. Документ нужен для того, чтобы у россиян реже возникали проблемы с получением положенных им услуг. В приказе прописано, что получить бесплатные юридические и нотариальные услуги можно будет как в государственных, так и в частных фирмах. Также прописаны и виды бесплатной юрпомощи: консультирование в устной и письменной формах, составление заявлений, жалоб и ходатайств, а также безвозмездное представление интересов человека в судах и других государственных органах. При этом человек обязательно должен предъявить документ, который подтверждает его право на бесплатную юрпомощь. Напомним, она полагается семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, инвалидам I и II групп, ветеранам Великой Отечественной войны, Героям России и СССР, Героям Труда и Соцтруда, а также участникам СВО.

7 Контроль за экстремальным туризмом С июня вступят в силу новые правила допуска туристов на сложные маршруты. Отрасль не до конца отрегулирована, а потому вполне возможна ситуация, когда в диких местах оказываются незарегистрированные группы, которые потом очень трудно отыскать спасателям в случае беды. Теперь эту сферу берут под дополнительный контроль. Во-первых, все компании, оказывающие туристические услуги, обязаны будут строго классифицировать свои маршруты по уровням сложности. Во-вторых, всех инструкторов-проводников обяжут пройти аттестацию по новым правилам в организациях, которые утвердил кабмин. Например, инструкторы по альпинистским маршрутам высшей категории будут аттестовываться Федерацией альпинизма России, а проводники лыжных маршрутов – Федерацией спортивного туризма. Кроме того, инструкторов обяжут уведомлять компетентные органы о выходе группы на маршрут и о ее возвращении. Сообщить об этом нужно будет в МЧС, местные органы исполнительной власти, а также в организацию, где проводник проходил аттестацию.