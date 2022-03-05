«Аэрофлот» остановит все международные рейсы с 8 марта

«Аэрофлот» с 8 марта остановит все международные рейсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

С 6 марта «Аэрофлот» прекратит допуск на международные рейсы пассажиров с билетами в обе стороны, если дата возвращения — после 8 марта. Полёты по России и в Минск компания продолжит.

Также РИА Новости публикует памятку «Аэрофлота» для пассажиров отменяемых международных рейсов:

— можно оформить полный возврат стоимости билета;

— вернуть деньги за неиспользованный билет можно в любое время до конца года либо можно переоформить его на другой маршрут;

— пассажиры международных рейсов, находящиеся за рубежом и имеющие на руках авиабилеты в обе стороны (если билетом за рубеж уже воспользовались), могут обратиться к перевозчику за переоформлением обратного билета в Россию до момента прекращения полётов.

Напомним, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах остановить сообщение с другими странами. Ведомство советует с 00:00 6 марта остановить рейсы за рубеж, а с 00:00 8 марта — из-за рубежа.

Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых отсутствуют риски ареста или задержания судов. Также могут быть продолжены контакты с авиакомпаниями стран, которые не ограничили воздушное сообщение с Россией.