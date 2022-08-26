Актриса Ирина Безрукова покоряет на Алтае горы с рюкзаком и завтракает алтайскими фруктами

Фото: Ирина Безрукова / vk.com/bezrukova_official

25 августа актриса Ирина Безрукова написала в соцсети: «Как же прекрасен этот мир», сопроводив запись фотографиями с красотами Горного Алтая, куда она прилетела на отдых ещё в минувшее воскресенье.

«И мне было очень легко сменить каблуки на кроссовки, а дамскую сумочку на туристический рюкзак. Я люблю контрасты, это позволяет увидеть мир многогранным», — написала она под этими снимками.

Фото: Ирина Безрукова / t.me/bezrukova_telegram

В начале своего алтайского путешествия Ирина решила поинтриговать подписчиков в телеграм-канале, выложив фото со взлётной полосы горно-алтайского аэропорта и задав вопрос: «Где я?» Подписчики растерялись, кто-то узнал Минводы, кто-то — Челябинскую область, Грузию... Но нашлись и такие, кто сразу опознал Алтай.

Фото: Ирина Безрукова / t.me/bezrukova_telegram

Дальше Ирина пошла в горы, без каблуков и с рюкзаком.

Фото: Ирина Безрукова / t.me/bezrukova_telegram

А также показала, чем завтракает на гостеприимной алтайской земле.

Напомним, что в июле по Алтаю долго путешествовала Олеся Судзиловская.