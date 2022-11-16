Барнаульцам рассказали, как попасть в новую экзотическую страну перед Новым годом

В декабре жители Барнаула смогут попасть прямыми рейсами в Мьянму. Портал Tourdom рассказал о правилах посещения страны.

Отмечается, что до 30 июня 2023 года приехать в Мьянму можно без оформления визы сроком до 30 дней. Пересечь границу при этом иностранцы могут только через аэропорты в городах Мандалай, Янгон и Нейпьидо.

При прохождении погранконтроля необходимо предъявить загранпаспорт, срок действия которого составляет больше шести месяцев. Также потребуется справка о вакцинации («Спутник V» и «Спутник Лайт» подходят) или результаты теста на COVID-19, сделанного за двое суток до визита.

Затем нужно будет оплатить экспресс-тест на антитела. Стоимость процедуры — 15 тысяч мьянманских кьят, или около 432 рублей. «От сдачи теста до получения результата, по комментариям в соцсетях, проходит порядка 10 минут», — отмечает издание.

«Также обязательна медицинская страховка от COVID-19, которую оформляют только в Myanma Insurance. Сайт компании англоязычный, но в целом интуитивно понятный. При самостоятельном путешествии необходимо решить проблему с онлайн-оплатой при отсутствии действующей международной банковской карты», — сказано в публикации.

При этом все требуемые документы должны быть на английском языке и распечатаны для предъявления.

Напомним, добраться до Мьянмы можно будет авиакомпанией Myanmar Airways International. Помимо Барнаула, улететь в Мандалай можно будет из Кемерова, Новосибирска, Иркутска, Читы и Улан-Удэ. Стоимость недельного тура на двоих — от 130 тысяч рублей.