Известная певица расчувствовалась и перепутала Алтайский край с Республикой Алтай

На этой неделе в отпуск на Алтай прилетела экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина. Она поселилась в одном из самых дорогих туркомплексов Республики Алтай — в пятизвёздочном «Алтай-Резорте» (Майминский район). Во время одной из прогулок по окрестностям отеля Ольга сделала ряд пейзажных снимков, которые подписала трогательными словами:

«Невероятный Алтайский край, я обязательно должна оставить эту потрясающую природу здесь».

Подписчикам Molly понравились прекрасные виды, запечатлённые певицей, а также добрые слова, высказанные в адрес региона, в котором находится такая красота. Лишь местные жители и опытные туристы смогли определить, что Ольга Серябкина перепутала регионы, на её фото была запечатлена природа Республики Алтай:

— Как приятно, что нравится наш Алтайский край.

— Мне тоже приятно! Но я так понимаю, она всё-таки в Республике Алтай.

— Да, но думаю, ещё посетит Алтайский край.

Впрочем, столичные жители нередко путают Алтайский край с Республикой Алтай, что нередко приводит к курьёзным, а порой и неприятным историям. Например, в 2020 году за такую ошибку даже уволили питерского журналиста, перепутавшего губернаторов двух регионов.

Однако самой эпичной ошибкой с алтайскими названиями можно считать оговорку одного из выпускников «Фабрики звёзд», который выступал в прошлом десятилетии на Дне металлурга в Заринске. Своё выступление этот певец начал со слов: «Здравствуй, город Алтайкокс!»