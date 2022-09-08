Ольга Серябкина в бикини устроила на Алтае фотосессию в бассейне с пихтой
Певица Ольга Серябкина, известная также под псевдонимом Molly, приехала отдохнуть в одном из самых дорогих отелей в Горном Алтае
Фото: Ольга Серябкина / vk.com/olgaseryabkina
Экс-солистка группы «Серебро» в компании с мужем и чёрным шпицем отдыхает в пятизвёздочном туркомплексе «Алтай-Резорт», откуда постит фотографии у себя в соцсетях.
Ольга не подписывает снимки, но её поклонники сразу узнали локацию:
«Был я на Алтае, красотища неимоверная, всем хоть раз в жизни советую съездить туда».
«Алтай, фу, клещи, холодрыга».
«У нас на Алтае тепло и клещей нет. Сентябрь уже, у нас +35, ветерок приятный, тёплый».
«Алтай самый красивый. Я прожил там девять лет».
На снимках Molly принимает ванну с пихтовыми ветками, фотографируется на фоне алтайской природы одна, с мужем или с чёрным шпицем.
Напомним, что этим летом отдыхавшая на Алтае киноактриса Олеся Судзиловская поделилась с рабочими в Сростках своим завтраком.