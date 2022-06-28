Насколько Алтай проигрывает в запросах туристов Сочи и Байкалу

Туроператоры заявляют, что на Алтае уже в первый месяц лета-2022 чувствуется нехватка отелей и баз отдыха. Некоторые направления в Горном Алтае забиты до сентября. Редакция amic.ru решила проверить, как и что ищут в поисковиках россияне, планирующие свои путешествия.

Для этого мы использовали сервис Google Trends, у которого запрашивали данные в категории «Путешествие» по году с 27 июня 2021 года по 26 июня 2022-го.

Сочи вне конкуренции

Для начала мы решили узнать, как смотрится на фоне других четырёх популярных российских направлений наш Алтай (к сожалению, Google Trends даёт сравнивать между собой только по пять позиций).

Явный лидер по запросам у всей страны — Сочи. Крым уступает ему в два раза. При этом летом прошлого года оба региона гуглились почти одинаково, но в 2022-м в Крым закрыли перелёты, что сильно подорвало число запросов в сезон. Зато у Сочи, как видно на диаграмме ниже, заметен существенный рост поискового интереса россиян.

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В свою очередь, Байкал гуглится меньше Крыма более чем в два раза. А Алтай немного обгоняет Карелию, но заметно уступает Байкалу.

Какого-то особого роста в июне этого года у Байкала, Алтая и Карелии из-за сложностей с вылетом за границу не наблюдается, он есть, но не такой сильный, как у Сочи. Возможно, цифры подрастут в сезоне дальше.

Алтай vs Байкал

Если сравнивать два популярных сибирских туристических субрегиона — Алтай и Байкал — то в большей части субъектов Федерации по запросам лидирует наш конкурент (на карте «его» субъекты отмечены красным). Алтай перевешивает лишь у соседей — Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области и в двух регионах с той стороны Урала — Калмыкия и Новгородская область.

По популярности запросов у туристов в Google у Алтая в топ-5 лидируют: «тур на алтай 2022», «алтай туры 2022» «туры на алтай 2022», а также «семинский перевал» и «озеро светлое».

А у Байкала запросы куда разнообразнее. На первом месте идёт «в озеро байкал впадает более 300 рек, а одна вытекает. как она называется?», далее — «степной дозор бурятия», «остров на озере байкал», «байкал форест», «степной байкал».

Алтай против Алтайского

Часто два алтайских региона путают в СМИ и в интернете. Мы посмотрели, как гуглят наши субъекты. Оказалось, что Алтайский край в несколько раз популярнее Республики Алтай в категории «Путешествие». Но это не значит, что все ищущие в этой поисковой сети места для отдыха люди разбираются в тонкостях двух Алтаев.

При этом во многих российских регионах вообще не ищут ни тот, ни другой субъект для путешествий, видимо, там просто ориентируются на слово «Алтай». Вот как гуглят оба Алтая в России в категории «Путешествие»:

Белокуриха vs Яровое

Если сравнить знаменитые алтайские бальнеологические курорты, где лечат водой или грязями, то выяснится, что Яровое заметно побеждает по запросам в Google Белокуриху. Однако у последней стабильный интерес круглый год (и зимой даже чуть выше, чем у Ярового). Тогда как у солёного озера виден именно летний всплеск активного поиска в Сети.

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И не мудрено, в это время все лечебные плюсы Ярового, которые и конкурируют с Белокурихой в остальные периоды, перебивают тусовочные, а тут курорту в горах трудно тягаться с «движем» у яровских «Причалов».

Любопытно, как ищут эти две туристические точки люди в регионах страны:

Самый популярный запрос у гуглящих туристов о водном курорте: «такси белокуриха», он настолько популярен, что поисковик все остальные даже не рассматривает.

А вот в Яровом в топе такие запросы: «яровое 2022», «яровое снять жилье частный сектор» и «малибу яровое».

Три алтайских водоёма

Если сравнивать по запросам три известных туристических водоёма на Алтае — озёра Ая и Телецкое, а также «Бирюзовую Катунь», — то первые два сильно обгоняют в Google третий, искусственный, по запросам. И эта тенденция усиливается летом.

На «Бирюзовой Катуни» самый топовый запрос «бирюзовая катунь озеро». На Ае — «бухта ая отель» и «парк отель ая». А про Золотое озеро гуглят «телецкое озеро отели» и «телецкое озеро базы отдыха».

Любимое место в Горном Алтае

Ну и напоследок мы сравнили пять туристических мест в Горном Алтае по запросам в категории «Путешествие» в Google только у жителей Алтайского края: Ая, «Бирюзовая Катунь», Чемал, Телецкое озеро и Манжерок.

И здесь безусловным лидером оказался Манжерок.