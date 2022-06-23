Кто скупает «алтайское лето»? На Алтае возник дефицит мест в отелях и на турбазах

В Горном Алтае ощущается высокий спрос на размещение туристов. В обоих алтайских регионах на этом направлении активно бронируются номера, но при этом отельная база отстаёт от спроса, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

Что повлияло на спрос туристов

Спрос на отдых на Алтае превышает прошлогодний (тоже высокий) на 20%, заявил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. Загрузка в гостиницах и на базах приближается к максимальной, говорят туроператоры.

На это повлияло несколько факторов: из-за СВО запрещены полёты в аэропорты на Юге России, многие зарубежные направления закрыты, кроме того, увеличилось число авиарейсов в Горно-Алтайск и Барнаул. И на фоне всего этого к перевозкам на Алтай подключились крупные федеральные туроператоры.

Ещё один фактор — туристический кешбэк, который распространяется на алтайские туры до конца июня.

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Откуда едут туристы на Алтай

Чартеры из Москвы и Санкт-Петербурга летят на Алтай полностью загруженными. Высокий спрос на перелёты на этом направлении у москвичей и питерцев туроператоры отмечают до конца лета.

Серьёзные конкуренты у двух столиц — Красноярск и Екатеринбург, откуда также налажены авиаперелёты. Ну и традиционные гости Алтая — наши соседи по СФО тоже не отстают.

Кроме гостиниц и турбаз Горного Алтая, активно бронируются неалтайскими туристами дома отдыха и санатории в Белокурихе.

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Туристам даже отказывают в размещении

Опрошенные АТОР туроператоры рассказали, с чем они сталкиваются из-за высокого спроса на Горный Алтай.

Так, крупный федеральный игрок на рынке — компания ANEX Tour — сообщил, что уже столкнулся с отказами на подтверждённые номера в отдельных отелях. Это касается тех мест размещения, у которых небольшой номерной фонд.

В «Интуристе» тоже сетуют на нехватку отелей на Алтае в этом сезоне, что здесь бывает сложно подтвердить места.

В компании «Русский Экспресс» рассказали, что отели высокого уровня распроданы на 100%, найти что-то подходящее для гостей с большими запросами уже трудно и якобы места в премиальный Altay Village бронировать можно только на сентябрь.

Что с ценами для туристов на Алтае

Туроператоры говорят, что цены на размещение поднялись по сравнению с сезоном-2021 примерно на 10-12%, что в рамках инфляции. Но из-за дефицита мест вряд ли стоит ожидать снижения стоимости, считают участники рынка.