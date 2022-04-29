Новый терминал барнаульского аэропорта построят в космической стилистике

Управляющая компания барнаульского аэропорта «Авиапредприятие «Алтай» заказала проект нового терминала с трапами за 97,5 млн рублей. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на данные госзакупок.

Проект предполагает строительство нового терминала с телетрапами, который может быть как объединён с уже существующими терминалами, так и построен отдельно. Помимо этого, пройдёт ремонт привокзальной площади со стоянками и путями подъезда, а также на технических сооружениях и инженерных сетях.

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В техзадании указано, что объект должен быть выполнен в космическом стиле и ассоциироваться с алтайским космонавтом Германом Титовым. Половину площадей отдадут под коммерцию, из них 70% будет стерильной зоной, а 30% — общей. Площадь здания терминала составит 8529 квадратных метров.

Проект должен быть готов в течение 300 дней с момента подписания договора.

В марте 2022 года краевое правительство заключило инвестиционное соглашение с холдингом «Новапорт». Строительство нового терминала обойдётся примерно в пять миллиардов рублей, а его ввод в эксплуатацию ожидается в 2026 году.

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