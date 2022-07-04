Россия с 15 июля снимет ковидные ограничения на пересечение границы

С 15 июля Россия снимет коронавирусные ограничения на пересечение границы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб.

Помимо этого, для граждан Белоруссии отменяются требования об обязательном предоставлении результатов тестов ПЦР при прибытии в Россию самолётом.

Для других граждан это требование сохраняется.

Напомним, 1 июля Роспотребнадзор объявил о снятии всех ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса в России.