Самолет из Петербурга вместо Новосибирска сел в Барнауле
Причиной изменения маршрута стала гроза
30 июня 2022, 07:35, Никита Черников
Ранним утром 30 июня самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Петербурга в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в Барнауле. Об этом сообщает «АСТ-54» со ссылкой на данные Flightradar24.
Причиной изменения маршрута стала гроза.
Совершали ли другие рейсы вынужденную посадку в Барнауле из-за непогоды, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что Минтранс вернёт пассажирам деньги за отменённые авиаперелёты на внутренних и международных рейсах.
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