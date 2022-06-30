Самолет из Петербурга вместо Новосибирска сел в Барнауле

Ранним утром 30 июня самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Петербурга в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в Барнауле. Об этом сообщает «АСТ-54» со ссылкой на данные Flightradar24.

Причиной изменения маршрута стала гроза.

Совершали ли другие рейсы вынужденную посадку в Барнауле из-за непогоды, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Минтранс вернёт пассажирам деньги за отменённые авиаперелёты на внутренних и международных рейсах.