Страны Балтии и Польша запретили въезд россиянам
Попасть в эти страны с 19 сентября смогут не все желающие
Эстония, Латвия, Литва и Польша с полуночи понедельника ввели запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами других государств ЕС. Об этом пишет РЕН ТВ.
Отныне въехать в эти страны с целью туризма нельзя. Но россияне по-прежнему смогут навещать родственников, также ограничения не распространяются на дипломатов, владельцев рабочих и учебных виз, работников сферы международных перевозок.
Кроме того, Прибалтика и Польша собираются пускать людей с антироссийской позицией.
Ранее министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что страна не будет запрещать въезд российским туристам. По его словам, санкции Канберры направлены на правительство РФ, а не против обычных граждан.