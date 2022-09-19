Страны Балтии и Польша запретили въезд россиянам

Эстония, Латвия, Литва и Польша с полуночи понедельника ввели запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами других государств ЕС. Об этом пишет РЕН ТВ.

Отныне въехать в эти страны с целью туризма нельзя. Но россияне по-прежнему смогут навещать родственников, также ограничения не распространяются на дипломатов, владельцев рабочих и учебных виз, работников сферы международных перевозок.

Кроме того, Прибалтика и Польша собираются пускать людей с антироссийской позицией.

Ранее министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что страна не будет запрещать въезд российским туристам. По его словам, санкции Канберры направлены на правительство РФ, а не против обычных граждан.