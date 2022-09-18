В Австралии решили не запрещать въезд российским туристам

Австралия не будет запрещать въезд российским туристам, заявил министр обороны страны Ричард Марлес.

В интервью ABC он подчеркнул, что санкции Канберры направлены на правительство РФ, а не против обычных граждан.

Ранее в сентябре стало известно, что девять стран Евросоюза прекратили выдавать визы российским туристам. По данным АТОР, среди них — Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.