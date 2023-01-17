Теперь без "визарана". В Казахстане изменили правила въезда и пребывания иммигрантов

Приезжие больше не смогут безгранично обновлять свой срок присутствия в стране

17 января 2023, 19:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство Казахстана изменило правила въезда и пребывания иммигрантов на территории страны. Как сообщает ТАСС, теперь приезжие не могут использовать "визаран".

Согласно поправкам, приезжие без визы могут оставаться на территории страны до 30 дней со дня пересечения границы, суммарно – 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней. Граждане государств ЕАЭС (а значит, и россияне) могут провести в стране до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Напомним, что ранее для иммигрантов в стране не было ограничения в 180 дней со дня пересечения госграницы. При окончании разрешённого срока пребывания иностранцы могли покинуть территорию Казахстана и снова въехать, чтобы отсчёт начался заново.

Изменения вступят в силу через десять календарных дней после дня первого официального опубликования документа – 27 января.