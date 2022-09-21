Во Вьетнаме и Казахстане перестали принимать карты «Мир»

Некоторые страны, ранее принимавшие карты «Мир», больше этого не делают. Об этом сообщают «Известия».

В кол-центре банка BIDV во Вьетнаме рассказали о том, что карты российской платёжной системы больше не принимаются. При этом банк продолжает принимать карты систем VISA, Mastercard, Western Union, JCB и UnionPay.

Представители Народного банка Казахстана также заявили о том, что они больше не принимают карты «Мир». Провести операции по ним больше невозможно ни в терминалах, ни в банкоматах.

Ранее сообщалось, что с картами системы «Мир» перестали работать в некоторых турецких банках.