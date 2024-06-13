ТВ-3 раскрыл участников нового сезона "Последнего героя", который снимают на Алтае
Среди них — участница "Пацанок", актеры, ведущие и прочие
13 июня 2024, 17:50, ИА Амител
Телеканал ТВ-3 раскрыл личности некоторых участников нового сезона шоу "Последний герой". Их истории и снимки опубликовали в Telegram-канале ТВ-3.
Так, за главный приз будут бороться Кристина Захарова, известная по проекту "Пацанки", актриса из сериалов "Закрытая школа" и "Ольга" Ксения Суркова, знаменитая легкоатлетка Светлана Мастеркова, блогер Николай Сердюков, ведущий шоу "Утро. ТНТ" Давид Ниамеди, известный по проекту "Охотники за приведениями" Павел Ярыгин и другие.
Участникам "алтайского" сезона придется выживать в условиях горной местности. Противостоять они будут не только друг другу, но и дикой природе, насекомым, стихии и голоду.
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