Первая серия шоу должна выйти уже в конце июня

07 июня 2024, 06:15, ИА Амител

Съемки шоу "Последний герой" в Республике Алтай / Фото: Антон Дегтярев

Съемки реалити-шоу "Последний герой" проходят на берегу Телецкого озера и на других локациях Республики Алтай. Новый сезон проекта будет называться "Русским сезоном", ведь впервые программа снимается в России. Участники выживают в Горном Алтае уже неделю, со съемочной группой на Алтай приехала и ведущая Ксения Бородина. Журналист amic.ru также побывал на съемочной площадке и увидел, как создается шоу.

Съемки шоу "Последний герой" в Республике Алтай / Фото: Антон Дегтярев

Местом действия для "Русского сезона", который стал уже 11-м в истории программы, выбрали берег Телецкого озера. На протяжении месяца участники шоу должны осваиваться в горной местности, проходить испытания, сражаться со стихией, голодом, насекомыми, с собой и даже друг с другом.

Журналисты смогли поприсутствовать на испытаниях, которые будут в третьей серии шоу.

"Локацию для нового сезона мы выбрали не случайно. На Алтае множество мест, до которых еще не дошла цивилизация. Здесь удивительным образом сочетаются почти кинематографические пейзажи и первозданная природа. Именно в условиях родной дикой природы участникам придется выживать и бороться за звание победителя проекта: непроходимые лесные тропы, крутые горные склоны и бурные реки – это лишь малая часть того, что ждет наших героев впереди. В прошлом сезоне участники проходили испытания парами, теперь же снова каждый будет сам за себя", – приводит слова генпродюсера "ВайТ Медиа" Юлии Сумачевой пресс-служба ТВ-3.

Съемки шоу "Последний герой" в Республике Алтай / Фото: Антон Дегтярев

Пока что участники прожили в суровых условиях около недели и уже отмечают, что нынешний сезон суровее, чем прошлые. И главным испытанием сейчас является погода, ведь в начале июня Республику Алтай накрыли ливни.

По словам генпродюсера ТВ-3 Константина Обухова, участникам будет сложно, так как "тут и медведь может прийти, и комары могут закусать, и еды может не хватить, и погода может быть не такой приятной, как в Таиланде". Он подчеркнул, что на шоу "придется проявить все качества настоящего последнего героя, чтобы победить".

Список участников канал ТВ-3 пока держит в секрете, так что публиковать их фотографии и имена нельзя. Но известно, что всего их 12 человек.

Первая серия шоу должна выйти в конце июня на телеканале ТВ-3. Точная дата будет известна позднее.