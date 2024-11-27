"Твои координаты будущего". АлтГУ проведет конкурс для молодых математиков
Рассказываем, кто может принять в нем участие
27 ноября 2024, 10:00, ИА Амител
Институт математики и информационных технологий Алтайского государственного университета объявляет о проведении конкурса для школьников и студентов. Он называется "Твои координаты будущего" и будет приурочен к празднованию Дня математика, который отмечается 1 декабря. В этот день в 1792 году родился известный российский ученый, гениальный русский математик Николай Лобачевский.
Когда и как пройдет конкурс?
Конкурс состоится в воскресенье, 1 декабря 2024 года. И он пройдет в новом формате: не надо никуда приходить, участие можно принять онлайн.
В течение дня в удобное для себя время молодые математики будут отвечать на вопросы и выполнять задания, связанные с математическим мышлением и логикой. Задания разнообразные и интересные: с увлекательными фактами о математике и ее великих деятелях.
Кто может стать участником?
К участию приглашают школьников, студентов колледжей и учащихся первых-вторых курсов бакалавриата. Есть ограничения по возрасту: сразиться за любовь к математике могут люди не моложе 11 и не старше 20 лет.
Какие будут квалификации?
В конкурсе три квалификации:
- "Падаваны Пифагора" – для учащихся 5-8 классов;
- "Эрудиты Эйлера" – для учащихся 9-11 классов и студентов СПО;
- "Легенды Лобачевского" – для студентов 1-2 курсов бакалавриата.
Как принять участие?
Главное – интерес к математике, сообразительность, логическое мышление и отличный настрой. И еще пара моментов:
- подпишитесь на телеграм-канал "Бакалавриат ИМИТ";
- зарегистрируйтесь по этой ссылке.
Что получат победители?
Все ребята, которые будут выполнять задания, получат электронные сертификаты об участии. А десять лучших математиков в каждой квалификации будут награждены фирменными подарками от ИМИТ. А еще – станут претендентами на суперприз, розыгрыш которого состоится после подведения итогов 4-5 декабря 2024 года.
В Институте математики и информационных технологий Алтайского государственного университета призывают всех желающих принять участие в конкурсе "Твои координаты будущего". Это отличная возможность сделать еще один шаг в развитии своих способностей и в стремлении к новым целям. Найди свои координаты будущего!
Напомним, что в конце октября в вузе провели краевой фестиваль "ПРОрасти в АГУ". Это мероприятие объединило научные открытия, творческие идеи и образовательные возможности. Участие в нем приняли школьники разных возрастов и те, кто увлечен наукой и стремится к развитию.
Фестиваль проходил два дня, каждый из которых раскрыл грани науки и творчества. Так, 26 октября в вузе состоялся День науки, где будущие абитуриенты познакомились с институтами и колледжем АлтГУ, приняли участие в увлекательных мастер-классах и семинарах. Например, на встрече "Знакомые незнакомцы" школьники узнали, как выглядят культурные растения до того, как становятся продуктами на нашем столе. А на мероприятии под названием "Это загадочное слово ДНК" ребятам не просто рассказали о молекуле ДНК, но и даже дали попробовали выделить ее из растительного материала.
А 27 октября в АлтГУ прошел День открытых дверей. Учащиеся 9-11 классов и их родители познакомились с жизнью университета, пообщались с ректором вуза Сергеем Бочаровым, узнали о правилах поступления, приняли участие в викторине на тему безопасности и защиты человека в опасных ситуациях, а также послушали лекцию о нейросетях в дизайне и многое другое. Подобные мероприятия в вузе проводят регулярно. Это позволяет привлекать молодежь к науке и формировать желание получать высшее образование.
Как недавно сообщал amic.ru, в начале октября в АлтГУ состоялась первая координационная встреча участников научно-исследовательского консорциума "Интеракватех". Вуз стал одним из основателей и участников этого объединения вместе со Стелленбосским университетом Южно-Африканской Республики, а также двумя компаниями: российским "Арсалом" и малазийской GK Aqua. Консорциум собрали, чтобы повысить эффективность работы с аквакультурой.
10:16:03 27-11-2024
победители получат координаты приемной комиссии
10:41:37 27-11-2024
гость (10:16:03 27-11-2024) победители получат координаты приемной комиссии... не. могут дрон навести.
комиссия должна быть неуязвима, язви ее в корень...