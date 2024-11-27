"Твои координаты будущего". АлтГУ проведет конкурс для молодых математиков

Рассказываем, кто может принять в нем участие

27 ноября 2024, 10:00, ИА Амител

Алтайский государственный университет / Фото: amic.ru

Институт математики и информационных технологий Алтайского государственного университета объявляет о проведении конкурса для школьников и студентов. Он называется "Твои координаты будущего" и будет приурочен к празднованию Дня математика, который отмечается 1 декабря. В этот день в 1792 году родился известный российский ученый, гениальный русский математик Николай Лобачевский.

Когда и как пройдет конкурс?

Конкурс состоится в воскресенье, 1 декабря 2024 года. И он пройдет в новом формате: не надо никуда приходить, участие можно принять онлайн.

В течение дня в удобное для себя время молодые математики будут отвечать на вопросы и выполнять задания, связанные с математическим мышлением и логикой. Задания разнообразные и интересные: с увлекательными фактами о математике и ее великих деятелях.

Кто может стать участником?

К участию приглашают школьников, студентов колледжей и учащихся первых-вторых курсов бакалавриата. Есть ограничения по возрасту: сразиться за любовь к математике могут люди не моложе 11 и не старше 20 лет.

Какие будут квалификации?

В конкурсе три квалификации:

"Падаваны Пифагора" – для учащихся 5-8 классов;

"Эрудиты Эйлера" – для учащихся 9-11 классов и студентов СПО;

"Легенды Лобачевского" – для студентов 1-2 курсов бакалавриата.

Как принять участие?

Главное – интерес к математике, сообразительность, логическое мышление и отличный настрой. И еще пара моментов:

Что получат победители?

Все ребята, которые будут выполнять задания, получат электронные сертификаты об участии. А десять лучших математиков в каждой квалификации будут награждены фирменными подарками от ИМИТ. А еще – станут претендентами на суперприз, розыгрыш которого состоится после подведения итогов 4-5 декабря 2024 года.

В Институте математики и информационных технологий Алтайского государственного университета призывают всех желающих принять участие в конкурсе "Твои координаты будущего". Это отличная возможность сделать еще один шаг в развитии своих способностей и в стремлении к новым целям. Найди свои координаты будущего!

Студенты АлтГУ / Фото: пресс-служба вуза

Напомним, что в конце октября в вузе провели краевой фестиваль "ПРОрасти в АГУ". Это мероприятие объединило научные открытия, творческие идеи и образовательные возможности. Участие в нем приняли школьники разных возрастов и те, кто увлечен наукой и стремится к развитию.

Фестиваль проходил два дня, каждый из которых раскрыл грани науки и творчества. Так, 26 октября в вузе состоялся День науки, где будущие абитуриенты познакомились с институтами и колледжем АлтГУ, приняли участие в увлекательных мастер-классах и семинарах. Например, на встрече "Знакомые незнакомцы" школьники узнали, как выглядят культурные растения до того, как становятся продуктами на нашем столе. А на мероприятии под названием "Это загадочное слово ДНК" ребятам не просто рассказали о молекуле ДНК, но и даже дали попробовали выделить ее из растительного материала.

А 27 октября в АлтГУ прошел День открытых дверей. Учащиеся 9-11 классов и их родители познакомились с жизнью университета, пообщались с ректором вуза Сергеем Бочаровым, узнали о правилах поступления, приняли участие в викторине на тему безопасности и защиты человека в опасных ситуациях, а также послушали лекцию о нейросетях в дизайне и многое другое. Подобные мероприятия в вузе проводят регулярно. Это позволяет привлекать молодежь к науке и формировать желание получать высшее образование.

Как недавно сообщал amic.ru, в начале октября в АлтГУ состоялась первая координационная встреча участников научно-исследовательского консорциума "Интеракватех". Вуз стал одним из основателей и участников этого объединения вместе со Стелленбосским университетом Южно-Африканской Республики, а также двумя компаниями: российским "Арсалом" и малазийской GK Aqua. Консорциум собрали, чтобы повысить эффективность работы с аквакультурой.