Поздравляем тех, кто всегда знает, где найти гвоздь и молоток

10 августа 2024, 06:15, ИА Амител

Рабочий-строитель / Иллюстрация Kandinsky by Sber AI

Второе воскресенье августа – особенная дата для строителей. В этот день мы чествуем всех, кто своим трудом преображает облик наших городов и не только. Спасибо за ваш труд. А мы собрали несколько поздравлений для этого дня на все случаи.