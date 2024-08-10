Творцы из бетона и стали: поздравления ко Дню строителя
Поздравляем тех, кто всегда знает, где найти гвоздь и молоток
10 августа 2024, 06:15, ИА Амител
Рабочий-строитель / Иллюстрация Kandinsky by Sber AI
Второе воскресенье августа – особенная дата для строителей. В этот день мы чествуем всех, кто своим трудом преображает облик наших городов и не только. Спасибо за ваш труд. А мы собрали несколько поздравлений для этого дня на все случаи.
- Дорогие строители! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваш труд – основа нашего благополучия. Желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия в семьях. Пусть каждый новый день приносит радость и удовлетворение от достигнутых результатов.
- С Днем строителя! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых профессиональных успехов. Пусть каждый ваш проект будет успешным, а дом – полной чашей.
- Вы – творцы, создающие из камня и бетона уютные дома, из стали и стекла – величественные здания. Спасибо за ваш вклад в развитие наших городов и регионов! С Днем строителя!
- Пусть каждый новый проект будет еще масштабнее и сложнее, а вы всегда будете на высоте! Желаем вам профессионального роста, новых интересных задач и высоких достижений.
- Строитель – это звучное слово,
В нем сила, мужество и труд.
Ты возводишь дома, мосты, заводы,
И мир преображаешь вокруг.
- Строители – народ особый, с молотком и с рулеткой бок о бок. С праздником вас, мастера-золотые руки! Пусть кирпичи кладутся легко, а бетон не трескается!
- С Днем строителя! Желаем вам, чтобы все ваши проекты строились как по маслу, а кирпичи ложились ровно, как по линейке. И чтобы зарплата была настолько крепкой, что ее не разбить ни одним молотком!
- Поздравляем всех, кто держит молоток крепче, чем смартфон! Желаем вам, чтобы все ваши дома стояли вечно, как египетские пирамиды, а фундамент был настолько крепким, что выдержит любое землетрясение (ну, почти любое).
- Строители – это те, кто превращают горы песка в небоскребы. С праздником, волшебники! Желаем вам, чтобы ваши волшебные палочки – то есть инструменты – никогда не ломались.
- Желаем вам, чтобы все ваши проекты были не только прочными, но и прибыльными. Пусть ваши карманы будут наполнены не только цементом, но и деньгами!
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