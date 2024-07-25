"Многих забирают в армию". Строители обсудили проблему дефицита кадров на Алтае
Многие выпускники учебных заведений не успевают устроиться на работу, потому что военкоматы не дремлют
25 июля 2024, 08:15, ИА Амител
Строительные организации Алтайского края испытывают кадровый голод. Они не могут закрыть многие вакансии по рабочим специальностям. Эта проблема тормозит развитие отрасли, потому что предприятия не могут расширить производства. Молодые выпускники профильных вузов не всегда готовы оставаться жить в Алтайском крае и уезжают в соседние регионы страны. Более того, в последние годы выпускников после окончания учебных заведений сразу же забирают в армию, после которой они не спешат возвращаться на Алтай. Эту проблему 23 июля обсудили на круглом столе в Союзе строителей региона.
10 вакансий на 4 человека
В настоящее время уровень безработицы в Алтайском крае составляет около 3,4%, а в среднем по стране – 2,9%, сообщила замначальника управления Алтайского края по труду и занятости населения Елена Чувашова.
С 2019 года в Алтайском крае "потеряли" 77 тысяч трудоспособного населения. В настоящее время рынку труда региона необходимо где-то найти не менее 27 тысяч сотрудников. Наиболее остро стоит вопрос с дефицитом кадров в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, транспорт. В строительной сфере ситуация обстоит чуть лучше, потому что часть рабочих профессий удается "закрыть" с помощью мигрантов.
Ситуация на рынке привела к тому, что средний возраст сотрудников в регионе заметно вырос. Молодежь не готова идти работать на заводы, хотя там уровень зарплаты выше, чем в среднем по краю (70 тысяч против 51 тысячи рублей).
"На рынке труда уже практически не осталось свободных людей, которые могли бы работать на крупнейших предприятиях. У нас сейчас рынок соискателей. На десять вакансий приходится четыре соискателя. Дефицит персонала во всех сегментах экономики. Однако самая сложная ситуация обстоит с рабочими профессиями. Демографическая ситуация в стране не дает повода полагать, что ситуация изменится в ближайшее время", – рассказала в ходе круглого стола Елена Чувашова.
Опрос, проведенный Управлением по труду, показал, что среди 500 выпускников и студентов АлтГУ и АлтГТУ 58% назвали приемлемой зарплату в 50 тысяч рублей в месяц. Для выпускников важна возможность карьерного роста и социальных гарантий.
Выпускников забирают в армию
Еще одна острая проблема для отрасли – отсутствие отсрочки от армии. Как рассказала начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Дмитриева, около трети выпускников учебных заведений забирают служить в армию. При этом предприятия рассчитывали на этих специалистов. После окончания службы большинство молодых людей предпочитает либо заключить контракт с Министерством обороны, либо остаются жить в другом регионе.
"Многих забирают в армию", – пояснила представительница министерства.
На проблему с отсрочкой от армии также обратили внимание и другие участники круглого стола. Декан строительно-технологического факультета АлтГТУ Иван Харламов, в частности, рассказал, что в армию берут инженеров, которые очень нужны не только для строительной сферы, но и для развития экономики страны в целом.
Строители должны готовить кадры сами
Один из вариантов решения проблемы с дефицитом кадров – воспитать их самим. Для этого существуют целевые наборы. Предприятия будут платить студентам хорошую стипендию, а после окончания учебы специалист будет обязан прийти работать в компанию. Например, такая схема действует в РЖД. Корпорация берет на работу студентов начиная с третьего курса. А некоторые предприятия оборонно-промышленного комплекса выделяют выпускникам 50 тысяч рублей в качестве "подъемных".
Декан строительно-технологического факультета АлтГТУ Иван Харламов пояснил, что в этом году вуз получил только 10 целевых заявок на направлении обучения "Промышленное и гражданское строительство". Пользуется спросом и "Строительство уникальных зданий и сооружений". При этом технологов на рынке не хватает, поэтому строители должны сами готовить для себя кадры. Для этого предложили оплачивать будущим студентам целевые наборы с обязательной отработкой после окончания обучения.
К слову, в компании "Жилищная инициатива" уже существует такая практика. С третьего курса они по желанию принимают к себе на практику будущих строителей и платят им по 30-40 тысяч рублей в месяц. Самые талантливые во время всей учебы получают стипендию до трех тысяч рублей.
Директор ООО "Барнаульский завод железобетонных изделий № 1" Кирилл Овсянников призвал решать проблему кадрового голода как можно быстрее. Сейчас на предприятии сформирован штат инженеров, а вот рабочих не хватает. Все это привело к тому, что компания имеет желание расширить производство, но не может этого сделать из-за отсутствия кадров.
08:28:57 25-07-2024
Эхххх, а раньше за забором очередь...
09:45:41 25-07-2024
Стас Пле (08:28:57 25-07-2024) Эхххх, а раньше за забором очередь... ... Никогда на стройку не было "очереди". Приходили только для того, чтобы получить жильё - и сразу увольнялись.
08:31:58 25-07-2024
...не готовы оставаться жить в Алтайском крае и уезжают в соседние регионы страны.
ЧЕЛОВЕК ИЩЕТ, ГДЕ ЛУЧШЕ. Про высокие зарплаты у соседей пишут много лет. Что изменилось? В крае растет, но у соседей растет еще быстрее.
08:56:32 25-07-2024
Причины называются поверхностные, все вокруг да около), причина глубже и ответ прост как столб и все это знают)денюшки-они двигатель прогресса и рост уровня жизни
08:58:47 25-07-2024
Эти персонажи завалили страну басмачами, ради собственной наживы. Скоро людоедов из Африки начнут возить. А теперь им военкоматы виноваты. Платить достойную зарплату не пробовали ?
09:39:09 25-07-2024
Гость (08:58:47 25-07-2024) Эти персонажи завалили страну басмачами, ради собственной на... Целую твои мысли брат!!!
10:42:17 25-07-2024
Гость (08:58:47 25-07-2024) Эти персонажи завалили страну басмачами, ради собственной на... А ты в курсе какие зарплаты сейчас предлагают работодатели для рабочих специальностей? Вот тут все сопли на кулак наматывают, что зарплата и до 30 косарей не дотягивает. А строители минимум втрое больше платят, а то и в 5 раз.
12:18:01 25-07-2024
Гость (10:42:17 25-07-2024) А ты в курсе какие зарплаты сейчас предлагают работодатели д... Ты это в кишлаках рассказывай, когда басмачей вербуешь на стройку.
15:01:37 25-07-2024
Гость (10:42:17 25-07-2024) А ты в курсе какие зарплаты сейчас предлагают работодатели д... ВРАНЬЁ!!!😆
13:24:41 25-07-2024
Гость (08:58:47 25-07-2024) Эти персонажи завалили страну басмачами, ради собственной на... Возможно и захотят платить, или уже хотят.. Но ведь некому!! Остались пенсионеры, инвалиды и ущербные.
09:00:14 25-07-2024
Какие предприятия первыми решатся значительно поднять зарплату и условия на предприятии, решат кадровый голод, получат лучшие кадры края.
Даже если потом и другие начнут поднимать зарплату,человек навряд ли будет прыгать с места на место. Сколько можно переливать из пустого в порожнее? Зарплату всё равно придется поднимать! Но кто-то сильно опоздает(((
10:04:46 25-07-2024
Гость (09:00:14 25-07-2024) Какие предприятия первыми решатся значительно поднять зарпла... Ну бог экономики))), не подскажете ещё с чего поднять зарплаты)).
11:29:35 25-07-2024
Гость (10:04:46 25-07-2024) Ну бог экономики))), не подскажете ещё с чего поднять зарпла... Ничего не понимаю в экономике,но ...Почему ,к примеру, в 300 км от Барнаула зарплата в разы больше? Почему там работодатели могут поднять ,а в крае нет??? Знакомые в Новосибирске сняли квартиру дешевле, чем в Барнауле. Зарплата в два раза выше! Поверьте, если ничего не изменится,ситуация с кадрами будет сильно ухудшаться.
09:13:32 25-07-2024
Депортируй завтра всех таджиков и.т.п. 100% ни одна контора не закроется и цены на жмльё не вырастут. Гоните этих рабовладельцев подальше от депутатства, и курением с властями.
09:18:40 25-07-2024
Зато России не грозят волнения от сокращения рабочих при переходе на 3Д-печать, искусственный интеллект, роботизированние рабочих мест.
10:40:27 25-07-2024
возвратить статью за тунеядство (блогеры, коучи, ведьмы разные и т. д.) и "специалисты" будут не нужны вообще, с многочисленными семьями. В СССР так и было и не было столько "незаменимых"
10:45:02 25-07-2024
выпускники учебных заведений не успевают устроиться на работу, потому что военкоматы не дремлют --- а раньше дремали?
10:46:11 25-07-2024
Знаю ситуацию по выпускникам школ этого года. В приличных школах из класса в Барнауле остаются единицы. 90% уезжают поступать в другие города. Там и остаются. Все всё понимают. Если даже официальная статистика констатирует, что АК занимает последнее место в СФО по уровню доходов на душу населения, то о чём говорить? А еще дети и взрослые и в другие города России ездят, и своими глазами видят их отличие от Барнаула. Естественно, в лучшую сторону. Барнаул - глубокая и нищая провинция.
10:50:37 25-07-2024
Гость (10:46:11 25-07-2024) Знаю ситуацию по выпускникам школ этого года. В приличных шк... Так в других городах также в армию забирают
15:43:10 25-07-2024
Гость (10:50:37 25-07-2024) Так в других городах также в армию забирают... Прикинь, не забирают. Знаю юношей, которые уехали в другой город и там спокойно работают, и военкомат их, почему-то, не трогает.
17:11:50 25-07-2024
Гость (15:43:10 25-07-2024) Прикинь, не забирают. Знаю юношей, которые уехали в другой г... Потому что на учет не встают, шхерятся
12:02:54 25-07-2024
Тот же Овсянников может быть скажет, почему на его предприятии - ЖБИ- зарплата не поднималась очень давно? Ну элементарное решение проблемы. Нормальные зарплаты и не будет кадрового голода.
17:00:22 25-07-2024
Будут зарплаты-придут работяги! Откуда? Самозанятых знаете сколько? Профессионалы!!!