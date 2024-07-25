"Многих забирают в армию". Строители обсудили проблему дефицита кадров на Алтае

Многие выпускники учебных заведений не успевают устроиться на работу, потому что военкоматы не дремлют

25 июля 2024, 08:15, ИА Амител

Строительство здания в Барнауле / Фото: amic.ru

Строительные организации Алтайского края испытывают кадровый голод. Они не могут закрыть многие вакансии по рабочим специальностям. Эта проблема тормозит развитие отрасли, потому что предприятия не могут расширить производства. Молодые выпускники профильных вузов не всегда готовы оставаться жить в Алтайском крае и уезжают в соседние регионы страны. Более того, в последние годы выпускников после окончания учебных заведений сразу же забирают в армию, после которой они не спешат возвращаться на Алтай. Эту проблему 23 июля обсудили на круглом столе в Союзе строителей региона.

10 вакансий на 4 человека

В настоящее время уровень безработицы в Алтайском крае составляет около 3,4%, а в среднем по стране – 2,9%, сообщила замначальника управления Алтайского края по труду и занятости населения Елена Чувашова.

С 2019 года в Алтайском крае "потеряли" 77 тысяч трудоспособного населения. В настоящее время рынку труда региона необходимо где-то найти не менее 27 тысяч сотрудников. Наиболее остро стоит вопрос с дефицитом кадров в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, транспорт. В строительной сфере ситуация обстоит чуть лучше, потому что часть рабочих профессий удается "закрыть" с помощью мигрантов.

Ситуация на рынке привела к тому, что средний возраст сотрудников в регионе заметно вырос. Молодежь не готова идти работать на заводы, хотя там уровень зарплаты выше, чем в среднем по краю (70 тысяч против 51 тысячи рублей).

"На рынке труда уже практически не осталось свободных людей, которые могли бы работать на крупнейших предприятиях. У нас сейчас рынок соискателей. На десять вакансий приходится четыре соискателя. Дефицит персонала во всех сегментах экономики. Однако самая сложная ситуация обстоит с рабочими профессиями. Демографическая ситуация в стране не дает повода полагать, что ситуация изменится в ближайшее время", – рассказала в ходе круглого стола Елена Чувашова.

Опрос, проведенный Управлением по труду, показал, что среди 500 выпускников и студентов АлтГУ и АлтГТУ 58% назвали приемлемой зарплату в 50 тысяч рублей в месяц. Для выпускников важна возможность карьерного роста и социальных гарантий.

Выпускников забирают в армию

Еще одна острая проблема для отрасли – отсутствие отсрочки от армии. Как рассказала начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Дмитриева, около трети выпускников учебных заведений забирают служить в армию. При этом предприятия рассчитывали на этих специалистов. После окончания службы большинство молодых людей предпочитает либо заключить контракт с Министерством обороны, либо остаются жить в другом регионе.

"Многих забирают в армию", – пояснила представительница министерства.

На проблему с отсрочкой от армии также обратили внимание и другие участники круглого стола. Декан строительно-технологического факультета АлтГТУ Иван Харламов, в частности, рассказал, что в армию берут инженеров, которые очень нужны не только для строительной сферы, но и для развития экономики страны в целом.

Строители должны готовить кадры сами

Один из вариантов решения проблемы с дефицитом кадров – воспитать их самим. Для этого существуют целевые наборы. Предприятия будут платить студентам хорошую стипендию, а после окончания учебы специалист будет обязан прийти работать в компанию. Например, такая схема действует в РЖД. Корпорация берет на работу студентов начиная с третьего курса. А некоторые предприятия оборонно-промышленного комплекса выделяют выпускникам 50 тысяч рублей в качестве "подъемных".

Декан строительно-технологического факультета АлтГТУ Иван Харламов пояснил, что в этом году вуз получил только 10 целевых заявок на направлении обучения "Промышленное и гражданское строительство". Пользуется спросом и "Строительство уникальных зданий и сооружений". При этом технологов на рынке не хватает, поэтому строители должны сами готовить для себя кадры. Для этого предложили оплачивать будущим студентам целевые наборы с обязательной отработкой после окончания обучения.

К слову, в компании "Жилищная инициатива" уже существует такая практика. С третьего курса они по желанию принимают к себе на практику будущих строителей и платят им по 30-40 тысяч рублей в месяц. Самые талантливые во время всей учебы получают стипендию до трех тысяч рублей.

Директор ООО "Барнаульский завод железобетонных изделий № 1" Кирилл Овсянников призвал решать проблему кадрового голода как можно быстрее. Сейчас на предприятии сформирован штат инженеров, а вот рабочих не хватает. Все это привело к тому, что компания имеет желание расширить производство, но не может этого сделать из-за отсутствия кадров.