Автор хита "Птичка" стал новым гостем программы "Караоке рулит"

13 апреля 2023, 09:05, ИА Амител

Скриншот из видео

Сколько нужно новых автомобилей, чтобы выкупить песню у перспективного барнаульского музыканта? Что он делал на Первом канале? И ждать ли в российских чартах новых песен местного исполнителя? В новом выпуске программы "Караоке рулит" с OMODA C5* радиоведущий Никита Иванников прокатился с автором популярных хитов и просто обаятельным любителем котиков Евгением Трофимовым.

Новый кроссовер OMODA C5 "взрывает мозг" ярким футуристичным дизайном. Но это лишь красивая оболочка. Настоящий "космос" таится внутри. И раскрывается с первым прикосновением к умному ключу. Вы и сами можете это проверить: в субботу, 22 апреля 2023 года, с 11 до 15 часов в Автоцентре АНТ на Павловском тракте, 249д, пройдёт день открытых дверей для ценителей полного привода OMODA C5.

Но вернёмся к автомузыкальному шоу, в этот раз гость "Караоке рулит" исполнил хиты своего авторства, перепел Филиппа Киркорова и ответил на каверзные вопросы ведущего. Например, за сколько он продал свою песню, которая стала хитом прошлого лета. Ведь "Птичка" в исполнении HammAli & Navai* звучала буквально из каждого автомобиля.

Также Женя рассказал о новом проекте на Первом канале, со съёмок которого он недавно вернулся, когда выйдет его новый альбом и на чью работу из звёзд современной эстрады он ориентируется. А главное – презентовал первую песню своего нового альбома, который выйдет только 14 апреля.

Благодаря акустической системе новой OMODA C5 музыканту даже не пришлось петь. Будущий хит прозвучал в оригинале. В кроссовере есть все удобства для водителя и пассажиров. Беспроводная зарядка, цифровая зона управления, которая состоит из двух сдвоенных экранов высокого разрешения, двухзонный климат-контроль и интеллектуальная система очистки воздуха с фильтром, также есть многоцветная подсветка интерьера, которая позволяет создать уют и настроение в салоне.

Имейте в виду, новое видео вызывает мурашки и может спровоцировать необъяснимое чувство влюблённости. Что станет тому причиной – обаяние и прекрасный голос Евгения Трофимова или же брутальная неотразимость и функциональность новой OMODA C5 от Автоцентра АНТ – решайте сами.

Ну а славная традиция катать музыкантов по улицам Барнаула продолжится уже в третьем выпуске. Кого Никита Иванников повезёт в следующий раз, следите за новостями.

Если вас тоже заинтересовал лёгкий и красивый кроссовер, приезжайте на день открытых дверей в Автоцентр АНТ 28 апреля с 11:00 до 15:00 на Павловский тракт, 249д. Вас ждёт незабываемое приключение.

Официальный дилер OMODA – Автоцентр АНТ (ООО АНТ 2000)

Адрес: Павловский тракт, 249д

Время работы: пн-пт – с 08:00 до 19:00, сб-вс – с 09:00 до 14:00

Отдел продаж: тел. +7 (3852) 230-030

Сервисный центр: тел. +7 (3852) 230-010

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*OMODA C5 (“Омода Ц5”), HammAli & Navai (“Хамали и Наваи”)

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