Сейчас в рамках проекта специалисты "Росводоканал Барнаул" и юные пациенты решают экологические задачи

20 октября 2023, 15:00, ИА Амител

Волонтер водоканала / Фото: пресс-служба компании

Молодые специалисты "Росводоканал Барнаул" в очередной раз навестили маленьких, но очень сильных пациентов детского отделения онкологии Алтайского краевого центра охраны материнства и детства. Предприятие реализует волонтерский проект "Ты не один!", в рамках которого неравнодушие работники дарят свою заботу тем, кто в ней нуждается больше всего.

Вместе с детьми добровольцы предприятия собирают пластиковые крышки, рисуют открытки, учатся друг у друга дружить и помогать.

"Два месяца назад мы с детьми обсуждали проблемы экологии и то, как в обычной жизни люди могут беречь нашу планету. Решили бороться с врагом, который очень сильно засоряет природу – пластиком. Все это время маленькие пациенты и их родители собирали в специальный контейнер крышечки – от бутылок, детского питания и лекарств. Персонал больницы также поддерживал это начинание", – рассказала менеджер по внутренним коммуникациям "Росводоканал Барнаул" Дарья Черных.

Все собранные за несколько месяцев пластиковые крышки передали на утилизацию компании ООО "ЭКО ПРОЕКТ" – официальному оператору по приему и переработке вторсырья.

"Мы рассказали детям, что из переработанного пластика делают ручки, упаковку, спортивный инвентарь и даже одежду. Маленькие пациенты сами решили, что будут продолжать собирать крышки дальше", – добавила Дарья Черных.

Руководители "ЭКО ПРОЕКТ" поблагодарили маленьких пациентов и медиков детского отделения онкологии за вклад в сохранение окружающей среды города Барнаула. А также поддержали и порадовали детей, борющихся с раком: в "Коробке добра" теперь есть новые игрушки, раскраски, развивающие игры. Малыши онкоцентра после неприятных процедур получают из "Коробки добра" подарки за смелость.

"Мы очень рады, что присоединились к этому проекту. Мы учим детей быть добрыми, заботиться об экологии и сами становимся добрее. Я уверен, что ребята справятся со своей болезнью, а мы их, безусловно, будем в этом поддерживать. Все вместе мы сделаем еще много добрых дел", – отметил генеральный директор компании "ЭКО ПРОЕКТ" Владимир Лиханов.Социальная реклама