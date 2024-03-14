"Ты скоро умрешь?" Пациентка с раком почки о том, что нужно знать каждому, чтобы жить

Даже в тяжелой болезни нужно уметь находить плюсы – они притягивают добро

14 марта 2024, 07:15, ИА Амител

Юлия Кунгурова / Фото предоставлено amic.ru героиней материала

14 марта в мире отмечается День почки. Его учредили, чтобы повысить знания людей, как сохранить здоровье этого важного органа или вовремя диагностировать патологию. Одно из самых тяжелых заболеваний почек – злокачественные опухоли, то есть – рак. Три года назад такой диагноз поставили жительнице Барнаула Юлии Кунгуровой. За это время молодая женщина потеряла почку и обрела настоящую жизнь. Свою историю она рассказала amic.ru: может быть кто-то, прочитав ее, найдет время заняться своим здоровьем.

Вынули и выкинули

Жизнь Юлии разделилась на "до" и "после" в 31 год. Самый расцвет жизни, стабильная работа, двое сыновей, сил и здоровья хоть отбавляй – так ей казалось. В январе 2021 года у женщины внезапно поднялась высокая температура, а вскоре добавилась тупая ноющая боль в левом боку. Через три дня Юлия пошла в поликлинику. Назначили анализы – кровь, моча, УЗИ внутренних органов. Вот по результатам ультразвука-то ее и направили (срочно!) к урологу, а тот велел тут же собираться в стационар – на операцию.

Заведующий отделением онкоурологии Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Варламов:



"Опухоли почек, даже достигая размеров 5-8 см, часто никак себя не проявляют. В забрюшинном пространстве, где расположены эти органы, места для роста опухоли предостаточно, а вот нервных структур, которые бы сигнализировали о развитии новообразования, наоборот, не так много.

Поэтому часто тревожные звоночки появляются лишь когда опухоль достигает больших размеров или прорастает в соседние органы и ткани. Тогда человек начинает ощущать боль и сдавливание в области поясницы, появляются отеки ног, повышается температура тела без видимых причин, происходит значительная потеря веса.

Мы удаляли опухоли весом по 5-6 килограммов – в 40 раз больше, чем весит сама почка! Трудно объяснить, как пациенты могли столько времени никак их не ощущать?! Вот почему всем без исключения начиная с 50 лет необходимо ежегодно проходить УЗИ внутренних органов – даже если ничего не беспокоит. А тем, кто находится в группе повышенного риска, нужно выполнять регулярную профилактическую диагностику начиная с любого возраста.В больнице женщину предупредили, что ее опухоль – а это была она – занимает 2/3 почки, и не исключено, что орган придется удалить полностью.

"Мне было так плохо, что я была на все согласна. В общем-то, я и сама уже подозревала, что у меня что-то серьезное: за неделю похудела почти на 15 килограммов!" – вспоминает Юлия.

Очнувшись в реанимации, женщина узнала, что почку удалили:

"Такая перспектива всегда пугает. Но в тот момент я испытала невероятное облегчение: как будто мою огромную, тягучую, нескончаемую боль вынули и выкинули – такое счастье! А через 10 дней пришел результат гистологии – рак".

Маршрутизация в надежду

При выписке из больницы Юлии дали талон в краевую онкологическую поликлинику "Надежда", куда она примчалась на следующий же день: "Не было ни истерики, ни страха – лишь непонимание: а что делать-то теперь? В "Надежде" меня быстро "взяли в оборот" и организовали", – рассказала женщина.

Буквально через пару месяцев Юлия снова резко потеряла в весе и почувствовала себя очень плохо:

"Состояние было такое, что не могла подняться с кровати, – сил никаких, страшная одышка, встаешь – и сразу падаешь", – вспоминает она.

Компьютерная томография показала: опухолевый тромб в культе почечной вены и местный рецидив заболевания. Нужна повторная операция. Ее провели уже хирурги-урологи краевого онкодиспансера. Пациентку удалось спасти. Но на очередном диспансерном приеме обнаружился метастаз в средостении – предстояло длительное лекарственное лечение.

Уже более двух лет Юлия Кунгурова получает таргетную терапию.

"Не могу сказать, что это легкое лечение. Кто-то переносит таргет уверенно, а я собрала, кажется, всю "побочку": тошнота, рвота, выпали волосы, шелушилась и трескалась кожа. Когда поменяли лекарственную комбинацию, я не выдержала и трех недель – пришлось корректировать дозировку. Сейчас лечение проходит стабильно, опухолевый процесс удается контролировать", – рассказала она.

Юлия Кунгурова / Фото предоставлено amic.ru героиней материала

Нить судьбы

Выдержать тяготы Юлии помогло старое увлечение, которое буквально "пришило" ее к новой жизни:

"В молодости я научилась кроить и шить – мне это очень нравилось. Но когда стала работать на АЗС, было некогда. А в болезни свободного времени много. Достала машинку, начала шить – для себя, сыновей, знакомые стали с заказами обращаться. Может, даже из жалости, но меня тогда это здорово поддержало – и финансово, и помогало не думать о болезни. Порой даже "побочка" уходила".

Юлия признается, что о собственном деле никогда не думала. Но когда пришлось уволиться с АЗС, нужно было чем-то зарабатывать. Судьба протянула ей спасительную ниточку.

"Младший сын играет в хоккей в спортивной школе имени Черепанова. Мамы из родительского комитета, зная о моем хобби, попросили сшить спортивную форму для детей. Так все и началось", – рассказала Юлия.

Поначалу женщина работала одна, а когда заказов прибавилось, пришлось расширяться. Постепенно Юлия закупила необходимое оборудование, собрала команду:



"Не все шло как по маслу. Но пусть до болезни я была полна сил, а сейчас – инвалид первой группы с метастазами, но именно эту свою нынешнюю жизнь я считаю настоящей".

Плюс за плюсом

Своей болезни, как бы странно это ни было, Юлия благодарна: "Вопроса: "За что?" у меня не возникало. Я всегда старалась искать в ситуации плюсы. Уволилась с работы – беда? Но если бы этого не случилось, я бы никогда не занялась любимым делом, не смогла бы уделять достаточно времени своим детям".

Они, кстати, о диагнозе мамы знали с самого начала. Первое время часто спрашивали: "Ты тоже скоро умрешь?" – за полгода до этого от онкозаболевания ушла Юлина бабушка, заменившая ей мать, а еще раньше опухоль кишечника забрала Юлиного деда. Зато сейчас сыновья – главная опора в жизни женщины: "Тяжелее пяти килограммов не поднимаю, для этого у меня есть мальчишки".

Заведующий отделением онкоурологии Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Варламов:



От рака почки не застрахован никто. Но есть люди, у которых риск получить такую патологию выше. Это:

– родственники пациентов с раком почки и те, у кого в органе была диагностирована киста (наличие любого рака у кровных родственников – всегда повод особенно тщательно следить за здоровьем);

– заядлые курильщики, больные артериальной гипертензией, использующие средства для лечения гипертонии более 20 лет (почки – естественный биологический фильтр, пропускающий через себя все, в том числе канцерогены, возникающие в результате горения ядовитых табачных смол, а также компоненты лекарственных препаратов, которые, накапливаясь, снижают местный иммунитет в органе);

– люди с избыточной массой тела;

– люди, чья работа связана с нефтепродуктами или продуктами газовой химии. Юлия не смирилась со своей болезнью, она ее приняла. Рак подарил ей возможность сделать остановку в жизненном марафоне, осмотреться, понять, что для нее действительно важно.

Юлия Кунгурова / Фото предоставлено amic.ru героиней материала

"Единственное, что бы я изменила в жизни, – это раньше бросила курить, а еще лучше – не начинала бы вовсе", – признается женщина.

А еще теперь она точно знает, что в жизни нет ничего дороже здоровья:

"Честно говоря, раньше я к нему относилась халатно. Не прошла обследование вовремя? Ну в другой раз. Поболело и прошло? Отлично! На самом деле здоровье – это личная ответственность каждого. Медаль за самоотверженность на работе вам никто не даст: когда я заболела, я там стала никому не нужна".

И хоть сейчас Юлия, по ее собственному признанию, "вдоль и поперек обследована в онкодиспансере", она больше не пренебрегает диспансеризацией – ведь кроме почек есть и другие органы, которые нуждаются во внимании.