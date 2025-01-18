Тяжелобольной Брюс Уиллис впервые за три года вышел на публику. Видео

"Крепкий орешек" поблагодарил спасателей за борьбу с пожарами

18 января 2025, 09:05, ИА Амител

Звезда голливудских боевиков Брюс Уиллис впервые за три года вышел на публику, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на его жену Эмму Хеминг-Уиллис.

Тяжелобольной актер встретился со спасателями на фоне пожаров в США.

"Замечая сотрудника службы спасения, Брюс никогда не упускал возможности выразить свою благодарность искренним рукопожатием и словами "спасибо за вашу службу", – написала супруга 69-летнего артиста в соцсети.

Брюс Уиллис завершил карьеру в 2022 году из-за расстройства речи. В 2023-м у него также диагностировали лобно-височную деменцию. С тех пор звезда "Крепкого орешка" и "Криминального чтива" не появлялась на публике.