Тысяча глаз наблюдают за тобой. Фото таинственной березовой рощи в Барнауле
С первым снегом роща становится как картина, нарисованная углем
15 ноября 2024, 07:00, ИА Амител
Березовая роща в Барнауле / Фото: amic.ru
Березовая роща, раскинувшаяся вдоль улицы Солнечная Поляна в Барнауле, представляет собой не просто лесной массив. Это живой памятник Великой Победы, посаженный в 1980 году, к 35-летию окончания Великой Отечественной войны. 17 000 молодых березок со временем превратились в величественный лес, который сегодня радует глаз и служит местом отдыха для многих барнаульцев.
Осенью и зимой, когда земля и листья скрываются под белым снегом, березы кажутся нарисованными и немного жуткими.
07:22:37 15-11-2024
Красиво.
07:59:04 15-11-2024
Это же сколько кубометров березовых дров? )))
08:38:04 15-11-2024
Вот кто там прикопы делает
14:09:15 15-11-2024
Странно, незастроено...
Надеюсь это безобразие временно и должно быть взято под контроль.
01:24:27 17-11-2024
Это лесополоса! Стала рощей после застройки земель сельскохозяйственного назначения. Ну хотяб эти деревья сохранить!
08:37:16 17-11-2024
Гога (01:24:27 17-11-2024) Это лесополоса! Стала рощей после застройки земель сельскохо... читать не пробовал, лесополосник? Это живой памятник Великой Победы, посаженный в 1980 году, к 35-летию окончания Великой Отечественной войны. 17 000 молодых березок со временем превратились в величественный лес, который сегодня радует глаз и служит местом отдыха для многих барнаульцев.