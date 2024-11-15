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Тысяча глаз наблюдают за тобой. Фото таинственной березовой рощи в Барнауле

С первым снегом роща становится как картина, нарисованная углем

15 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

Березовая роща в Барнауле / Фото: amic.ru

Березовая роща, раскинувшаяся вдоль улицы Солнечная Поляна в Барнауле, представляет собой не просто лесной массив. Это живой памятник Великой Победы, посаженный в 1980 году, к 35-летию окончания Великой Отечественной войны. 17 000 молодых березок со временем превратились в величественный лес, который сегодня радует глаз и служит местом отдыха для многих барнаульцев.

Осенью и зимой, когда земля и листья скрываются под белым снегом, березы кажутся нарисованными и немного жуткими. 

Барнаул фоторепортажи деревья природа

Комментарии 6

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Гость

07:22:37 15-11-2024

Красиво.

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Гость

07:59:04 15-11-2024

Это же сколько кубометров березовых дров? )))

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Гость

08:38:04 15-11-2024

Вот кто там прикопы делает

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Musik

14:09:15 15-11-2024

Странно, незастроено...
Надеюсь это безобразие временно и должно быть взято под контроль.

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Гога

01:24:27 17-11-2024

Это лесополоса! Стала рощей после застройки земель сельскохозяйственного назначения. Ну хотяб эти деревья сохранить!

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Гость

08:37:16 17-11-2024

Гога (01:24:27 17-11-2024) Это лесополоса! Стала рощей после застройки земель сельскохо... читать не пробовал, лесополосник? Это живой памятник Великой Победы, посаженный в 1980 году, к 35-летию окончания Великой Отечественной войны. 17 000 молодых березок со временем превратились в величественный лес, который сегодня радует глаз и служит местом отдыха для многих барнаульцев.

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