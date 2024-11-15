Тысяча глаз наблюдают за тобой. Фото таинственной березовой рощи в Барнауле

С первым снегом роща становится как картина, нарисованная углем

15 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

Березовая роща в Барнауле / Фото: amic.ru

Березовая роща, раскинувшаяся вдоль улицы Солнечная Поляна в Барнауле, представляет собой не просто лесной массив. Это живой памятник Великой Победы, посаженный в 1980 году, к 35-летию окончания Великой Отечественной войны. 17 000 молодых березок со временем превратились в величественный лес, который сегодня радует глаз и служит местом отдыха для многих барнаульцев.

Осенью и зимой, когда земля и листья скрываются под белым снегом, березы кажутся нарисованными и немного жуткими.