Тысячи голосующих. Почему нацпроект по благоустройству на Алтае стал популярным?

Потому что вопрос благоустройства непосредственно касается людей. По словам Александра Котельникова, когда голосование проводилось впервые (а это был 2018 год) определенная доля скепсиса была. И тем более было сложно представить, что проект получит такой большой отклик людей.

"За шесть лет реализации проекта в голосовании за территории, которые будут благоустроены, поучаствовали 830 тысяч жителей Алтайского края – конечно, есть среди них те, кто голосуют ежегодно, а есть те, кто решил отдать свой голос только в этом году", – отметил Котельников.

По его словам, главным показателем реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" является увеличение доли граждан, задействованных в вопросах благоустройства – это понятно и логично, кто как не люди должны решать, какую территорию в городе или селе нужно привести в порядок?