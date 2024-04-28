Тысячи голосующих. Почему нацпроект по благоустройству на Алтае стал популярным?
В алтайском Минстрое рассказали, как изменился принцип голосования за шесть лет реализации национального проекта
28 апреля 2024, 06:15, ИА Амител
В Алтайском крае реализуется много национальных проектов, но только по одному из них – нацпроекту "Жилье и городская среда" – есть народное голосование. Именно жители выбирают, какую территорию нужно благоустроить. И за несколько лет реализации проекта участие в нем приняло более 830 тысяч человек. Зачем нужен такой формат и как он меняется с годами? Об этом amic.ru рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Александр Котельников.
Почему по этому проекту объекты выбирают именно жители?
Потому что вопрос благоустройства непосредственно касается людей. По словам Александра Котельникова, когда голосование проводилось впервые (а это был 2018 год) определенная доля скепсиса была. И тем более было сложно представить, что проект получит такой большой отклик людей.
"За шесть лет реализации проекта в голосовании за территории, которые будут благоустроены, поучаствовали 830 тысяч жителей Алтайского края – конечно, есть среди них те, кто голосуют ежегодно, а есть те, кто решил отдать свой голос только в этом году", – отметил Котельников.
По его словам, главным показателем реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" является увеличение доли граждан, задействованных в вопросах благоустройства – это понятно и логично, кто как не люди должны решать, какую территорию в городе или селе нужно привести в порядок?
Людей становится больше, а география расширяется?
Да, еще одно достижение проекта – количество муниципальных образований, которые в нем поучаствовали. А это не только города, но и села.
"Сейчас в крае нет ни одного района, кого нацпроект "обошел стороной". При этом сейчас наблюдается очень хорошая тенденция, когда выбирают территорию для благоустройства уже не только в районном центре, но и в селах поменьше. Можно сказать, что проект добрался до самых удаленных точек Алтайского края", – подчеркнул Александр Котельников.
А как менялось само голосование?
Сейчас стало больше городов, где голосуют уже не за объекты, которые будут приводить в порядок в 2025 году, а за дизайн-проекты ранее победивших территорий. Дизайн-проекты в этом году выбирают в следующих муниципалитетах:
- Новоалтайск – жители голосуют за дизайн-проекты пешеходной зоны по улице Космонавтов и сквера "Лес Победы";
- Славгород – детский городок и парк культуры и отдыха;
- Камень-на-Оби – городской парк "Зеленый клин" и парк "Победы";
- Горняк – парк между улицами Кирова и Миронова;
- Барнаул – жители решают, как обустраивать победивший в прошлом году бывший парк культуры и отдыха имени В.И. Ленина.
"Такой подход тоже необходим – сначала заинтересовать людей тем, что проводится голосование и можно сделать свой выбор, а дальше, опять же совместно с местными жителями, определить, какой конечный вид будет у выбранной территории", – пояснил Александр Котельников.
Как проголосовать за объекты благоустройства, если живешь в городе?
Голосование во всех городах края и ЗАТО Сибирский проводится на специальной онлайн-платформе 22.gorodsreda.ru с 15 марта по 30 апреля 2024 года.
Чтобы сделать свой выбор, необходимо пройти авторизацию на портале "Госуслуги". Есть и другой вариант – проголосовать через приложение волонтеров благоустройства.
Ежегодно Алтайский центр развития добровольчества набирает и обучает волонтеров, которые помогают жителям городов сделать свой выбор. Волонтеры работают на мероприятиях, посещают учебные заведения и организации. Поэтому если проголосовать онлайн не получилось, можно смело обращаться к ним за помощью, а о местах работы волонтеров в дни голосования расскажут в администрации города.
Как проголосовать за объекты благоустройства, если живешь в селе?
В селах порядок голосования немного другой – сделать свой выбор можно на официальном сайте местной администрации или в социальных сетях.
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