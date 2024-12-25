Тысячи огней. Новогодний городок на площади Сахарова в Барнауле готов к празднику

Открытие главной елки пройдет здесь 28 декабря

25 декабря 2024, 12:12, ИА Амител

Новогодняя площадь Сахарова / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

На площади Сахарова в Барнауле завершают оформление новогоднего городка. 32-метровая новогодняя елка со сверкающими гирляндами и сияющей звездой стала главным ее украшением. Вокруг зеленой красавицы расположились светодинамические фигуры: мишки, елки, шары, которые меняют цвета, создавая волшебную атмосферу. Кроме этого, ведутся работы по установке новогодних павильонов для ярмарочной торговли, сообщает мэрия города.

28 декабря в 17:00 на площади состоится праздничное открытие с яркой шоу-программой.