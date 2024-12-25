НОВОСТИОбщество

Тысячи огней. Новогодний городок на площади Сахарова в Барнауле готов к празднику

Открытие главной елки пройдет здесь 28 декабря

25 декабря 2024, 12:12, ИА Амител

Новогодняя площадь Сахарова / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

На площади Сахарова в Барнауле завершают оформление новогоднего городка. 32-метровая новогодняя елка со сверкающими гирляндами и сияющей звездой стала главным ее украшением. Вокруг зеленой красавицы расположились светодинамические фигуры: мишки, елки, шары, которые меняют цвета, создавая волшебную атмосферу. Кроме этого, ведутся работы по установке новогодних павильонов для ярмарочной торговли, сообщает мэрия города.

28 декабря в 17:00 на площади состоится праздничное открытие с яркой шоу-программой.

 

Барнаул фоторепортажи Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2025

Комментарии 15

Avatar Picture
Сергей

12:22:09 25-12-2024

А где снежный городок, горки? 😡

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:47 25-12-2024

Голая площадка!!!!!!!!!!!! К чему инфа?! Деткам негде покататься!!!!!!!!!! Позорненько!

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:40:30 25-12-2024

Ну это совсем не городок. Правильнее назвать елка и несколько светящихся инсталляций. Собственно делать там нечего.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:09 25-12-2024

Раньше делали горки и катки для детей, а теперь киоски для шаурмы🙄

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:21 25-12-2024

Сколько там миллионов из бюджета утащено? Пардон- украшено😛

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:55:33 25-12-2024

Ледовые городки в прошлом, наши мастера строят снежные городки где угодно только не дома, не хотят ценить их мастерство( с лампочками проще однако)

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ггггг

13:33:22 25-12-2024

Не стыдно за такое??? и уже не первый год.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

13:59:09 25-12-2024

Жидковато.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:08 25-12-2024

ППШариков (13:59:09 25-12-2024) Жидковато.... Для твоего комитета по Очистки, это в полне сойдет.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

14:35:55 25-12-2024

Гость (14:23:08 25-12-2024) Для твоего комитета по Очистки, это в полне сойдет. ... Для комитета может и сойдет, а для внуков жидковато будет, опять от Драмы в сторону краевой администрации с горок будут кататься.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:56:17 25-12-2024

Срамота. Позор. Колхоз!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:14:05 25-12-2024

предупреждали же еще в октябре - в связи с малым количеством снега никаких снежных фигур и прочих затей) со снегом не угадали, а вот с отсутствием ледовых городков - как в воду смотрели. провидцы! -_-

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:03:19 26-12-2024

Года 3-4 поделают отвратительно, потом народ сам скажет, что такую пакость можно в любой точке города делать - и на Мало-тобольской и за постом ГИБДД за новым мостом - один фиг делать нечего. А Сахарова лучше под застроечку.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:29 26-12-2024

Гость (06:03:19 26-12-2024) Года 3-4 поделают отвратительно, потом народ сам скажет, что... прям в точку. у самого такая мысль промелькнула. но тут схема та же, что и с разрушающейся архитектурой. пол века не ремонтируют, а потом "а кто это сдеееелаал" и вот посмотрите мы вам сарайчик сайдинговый приготовили на совете залуженных архитекторов аула, жрите

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий

22:49:59 27-12-2024

Где горки детям???
Почему так стало всë??
Позор ))
Еще называют городок

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров