Тысячи огней. Новогодний городок на площади Сахарова в Барнауле готов к празднику
Открытие главной елки пройдет здесь 28 декабря
25 декабря 2024, 12:12, ИА Амител
Новогодняя площадь Сахарова / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
На площади Сахарова в Барнауле завершают оформление новогоднего городка. 32-метровая новогодняя елка со сверкающими гирляндами и сияющей звездой стала главным ее украшением. Вокруг зеленой красавицы расположились светодинамические фигуры: мишки, елки, шары, которые меняют цвета, создавая волшебную атмосферу. Кроме этого, ведутся работы по установке новогодних павильонов для ярмарочной торговли, сообщает мэрия города.
28 декабря в 17:00 на площади состоится праздничное открытие с яркой шоу-программой.
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12:22:09 25-12-2024
А где снежный городок, горки? 😡
12:38:47 25-12-2024
Голая площадка!!!!!!!!!!!! К чему инфа?! Деткам негде покататься!!!!!!!!!! Позорненько!
12:40:30 25-12-2024
Ну это совсем не городок. Правильнее назвать елка и несколько светящихся инсталляций. Собственно делать там нечего.
12:43:09 25-12-2024
Раньше делали горки и катки для детей, а теперь киоски для шаурмы🙄
12:45:21 25-12-2024
Сколько там миллионов из бюджета утащено? Пардон- украшено😛
12:55:33 25-12-2024
Ледовые городки в прошлом, наши мастера строят снежные городки где угодно только не дома, не хотят ценить их мастерство( с лампочками проще однако)
13:33:22 25-12-2024
Не стыдно за такое??? и уже не первый год.
13:59:09 25-12-2024
Жидковато.
14:23:08 25-12-2024
ППШариков (13:59:09 25-12-2024) Жидковато.... Для твоего комитета по Очистки, это в полне сойдет.
14:35:55 25-12-2024
Гость (14:23:08 25-12-2024) Для твоего комитета по Очистки, это в полне сойдет. ... Для комитета может и сойдет, а для внуков жидковато будет, опять от Драмы в сторону краевой администрации с горок будут кататься.
16:56:17 25-12-2024
Срамота. Позор. Колхоз!
17:14:05 25-12-2024
предупреждали же еще в октябре - в связи с малым количеством снега никаких снежных фигур и прочих затей) со снегом не угадали, а вот с отсутствием ледовых городков - как в воду смотрели. провидцы! -_-
06:03:19 26-12-2024
Года 3-4 поделают отвратительно, потом народ сам скажет, что такую пакость можно в любой точке города делать - и на Мало-тобольской и за постом ГИБДД за новым мостом - один фиг делать нечего. А Сахарова лучше под застроечку.
09:03:29 26-12-2024
Гость (06:03:19 26-12-2024) Года 3-4 поделают отвратительно, потом народ сам скажет, что... прям в точку. у самого такая мысль промелькнула. но тут схема та же, что и с разрушающейся архитектурой. пол века не ремонтируют, а потом "а кто это сдеееелаал" и вот посмотрите мы вам сарайчик сайдинговый приготовили на совете залуженных архитекторов аула, жрите
22:49:59 27-12-2024
Где горки детям???
Почему так стало всë??
Позор ))
Еще называют городок