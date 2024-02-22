Тысячи птиц вмерзли в лед в Китае из-за резкого похолодания с +1 до -52 градусов
Температура стала рекордом за последние 64 года наблюдений
22 февраля 2024, 11:27, ИА Амител
В западной провинции Китая Синьцзян температура воздуха опустилась с +1,6 градуса до -52,3 градуса, из-за чего птицы вмерзли в лед и погибли, сообщает Info24.ru со ссылкой на Reuters.
"Температура стала рекордом за последние 64 года наблюдений", – отметили климатологи.
В Национальной метеослужбе предупредили, что похолодание может прийти в Северо-Восточный Китай, Центральный и даже Южный.
12:38:10 22-02-2024
вот так вот. в китае даже погода китайская, глючит аномально. Даже птицы китайские...дохнут.
Качественно надо делать - это карма.
13:07:45 22-02-2024
Гость (12:38:10 22-02-2024) вот так вот. в китае даже погода китайская, глючит аномально... Карма природы за птичий грипп? ))))
15:05:27 22-02-2024
Гость (13:07:45 22-02-2024) Карма природы за птичий грипп? ))))... За вырубленный лес. В 1949 году СССР был в руинах, а лес сажали.Понимали важность леса.