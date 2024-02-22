Тысячи птиц вмерзли в лед в Китае из-за резкого похолодания с +1 до -52 градусов

Температура стала рекордом за последние 64 года наблюдений

22 февраля 2024, 11:27, ИА Амител

В западной провинции Китая Синьцзян температура воздуха опустилась с +1,6 градуса до -52,3 градуса, из-за чего птицы вмерзли в лед и погибли, сообщает Info24.ru со ссылкой на Reuters.

"Температура стала рекордом за последние 64 года наблюдений", – отметили климатологи.

В Национальной метеослужбе предупредили, что похолодание может прийти в Северо-Восточный Китай, Центральный и даже Южный.